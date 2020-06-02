Anonymous разгромили сайты полиции США

В то время как на улицах американских городов бушуют протесты против полицейского произвола, уже переросшие в погромы и поджоги, сетевые «хактивисты» также решили внести свою лепту.

Ура, движуха!

Активисты Anonymous - точнее, владельцы аккаунтов в Twitter, претендующих на статус «голоса» этого движения, - объявили о том, что подключаются к протестам против полицейского произвола, связанным с гибелью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда (George Floyd).

Сообщения об этом появились в аккаунтах LatestAnonNews, thugcrowd, Anonymous4usall в Twitter. И если в первом аккаунте опубликован лишь набор типичных для Anonymous лозунгов с тэгом #GeorgeFloydProtests, то thugcrowd отчитались об успешной выводе из строя веб-сайта полицейского управления города Миннеаполис, а Anonymouse4usall сообщили также о взломе службы полицейской радиосвязи в Чикаго и краже данных из архивов полицейского управления Фергюсона.

Кроме того, как отмечает издание SecurityAffairs.co, в Facebook был опубликован видеоманифест, в котором Anonymous заявили, что за полицеским управлением Миннеаполиса тянется «кошмарный шлейф насилия и коррупции», и пообещали в скором времени опубликовать информацию о преступлениях, совершённых работниками этого подразделения.

Сетевые «хактивисты» решили внести свою лепту в погромы на улицах американских городов

В субботу сайт полиции Миннеаполиса стал недоступен; позднее появились сообщения о том, что база данных, содержащая почтовые адреса и пароли, украденная с сайта, опубликована на Pastebin.

«То, что «хактивисты» подключились к протестной деятельности, абсолютно закономерно, учитывая их прошлые «подвиги», - отмечает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - В последние годы активность «Анонимуса» заметно снизилась. Но вот появился внешне благовидный повод снова показать себя борцами за справедливость. Что же касается возможного побочного ущерба их деятельности - например, попадания в открытый доступ приватной информации посторонних законопослушных лиц, - то это их никогда особо не волновало».

Последствия гибели Джорджа Флойда

Протесты, выплеснувшиеся на улицы множества американских городов, стали реакцией на смерть чернокожего обитателя Миннеаполиса, погибшего вскоре после задержания полицией. Флойд был задержан после того, как владелец одного из местных магазинов обвинил его в попытке расплатиться за покупки поддельной купюрой на $20.

В ходе инцидента офицер полиции - белый - придавил коленом шею Флойда к земле и удерживал в таком положении около девяти минут, игнорируя все просьбы прохожих и задержанного убрать ногу. Флойд потерял сознание и позднее умер в больнице.

Действия полицейских резко осудили власти города и штата. К ним присоединились многочисленные представители полицейских управлений по всей стране - кроме штата Миннесота.

Удерживавший Флойда сотрудник полиции был уволен из органов правопорядка и задержан; ему предъявили обвинения в убийстве третьей степени (то есть, непреднамеренном) и причинении смерти по неосторожности второй степени.

В предварительных результатах вскрытия, опубликованных вскоре после инцидента, утверждается, что Флойд умер не вследствие удушения, а в силу множества факторов, включавших наркозависимость и плохое состояние здоровья. Родственники жертвы настаивают на проведении независимой экспертизы.

В последние годы в США отмечено огромное количество эпизодов, когда белые работники полиции применяли к чернокожим избыточное насилие, что заканчивалось смертью задерживаемых. Так что массовые протесты в качестве реакции на инцидент с Флойдом выглядят вполне закономерно. Другое дело, что начинавшиеся мирно, протестные акции спонтанно переросли в погромы, поджоги и массовые стычки с полицией. В 25 городах страны в итоге введён комендантский час, в 15 штатах - мобилизованы силы Национальной гвардии. В результате беспорядков были арестованы более 4000 человек. Отмечены многочисленные случаи неправомерного насилия со стороны полицейских в спецобмундировании в отношении журналистов и медиков, не принимавших никакого участия в погромах.

С момента начала протестов погибли не менее 11 человек, подавляющее большинство - гражданские.