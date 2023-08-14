HP блокирует сканер и факс в своих МФУ при отсутствии фирменных чернил

HP и «ограниченные» МФУ

Группа владельцев многофункциональных печатающих устройств (МФУ) производства HP подала повторный коллективный иск к компании, пишет The Register.

В роли истцов по делу выступают Гэри Фройнд (Gary Freund) из Сан-Франциско (Калифорния, США) и житель Миннеаполиса (Миннесота, США) Уэйн Макмат (Wayne McMath).

По мнению истцов, HP сознательно утаивала от клиентов важную информацию, касающуюся доступности функций сканера и факса в МФУ в отсутствие картриджа с чернилами, необходимого для вывода текста и изображений на печать.

«Документально подтверждено, что чернила не требуются для сканирования или использования факса, и, безусловно, возможно изготовить такое МФУ, которое позволяет сканировать или отправлять документы по факсу, когда в устройстве закончились чернила», – говорится в исковом заявлении.

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В HP не ответили на вопросы The Register, касающиеся иска.

Делу дан ход

Примечательно, что в качестве доказательства того, что HP умышленно ограничивала функциональность выпускаемых ей МФУ, адвокаты Фройнда и Макмата использовали информацию, опубликованную на портале поддержки компании в ответ на жалобу владельца МФУ по схожему поводу. Специалист службы поддержки HP тогда заявил, что «Принтер HP сконструирован таким образом, что с пустым картриджем или вовсе без него работать не будет».

Соответствующий довод на текущем этапе разбирательства судья Бет Лэбсон Фримен (Beth Labson Freeman) сочла в достаточной степени убедительным.

Кроме того, суд установил, что истцы «адекватно» описали «предполагаемый дефект» и справедливо указывали на обязанность HP по информированию об «особенностях» продукта, в силу которых он оказывается ограничен в функциональности. Кроме того, было установлено, что «дефект» возник в период действия гарантийных обязательств компании перед клиентом, поскольку устройства были изначально поставлялись с частично заблокированной функциональностью.

Суд также исключил из списка исковых требований, предусматривающее возмещения ущерба в соответствии с законом Миннесоты о мошеннической торговой практике (Minnesota Deceptive Trade Practices Act). В остальном же, по мнению Фримен, информации, полученной от истцов, достаточно для дальнейшего рассмотрения дела.

Вторая попытка

Это уже вторая попытка Фройнда и Макмата добиться справедливости в споре с HP через суд. В начале 2023 г. судья Фримен отклонила иск на том основании, что представленные в нем требования не были должным образом сформулированы.

В феврале 2023 г. скорректированное исковое заявление было вновь направлено в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии. Представитель ответчика выступал с ходатайством об отклонении и этого иска, но в этот раз Фримен встала на сторону истцов.

Обычная практика производителей МФУ

HP далеко не в первый раз обвиняют в неправомерной блокировке принтеров. Как правило, это претензии возникают у владельцев устройств HP, которые предпочитают использовать неоригинальные картриджи.

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Для борьбы с применением расходных материалов, выпускаемых сторонними компаниями, HP внедряет технологию «Динамическая безопасность» (Dynamic security). Она отслеживает наличие в картриджах специальной фирменной микросхемы компании – если чип не обнаруживается, прошивка блокирует процесс печати, пока пользователь не купит оригинальный расходник. При этом сама HP заявляет о легальной возможности использования подержанных, восстановленных и повторно заправленных оригинальных картриджей – на них действие функции не распространяется.

В 2022 г. HP выплатила $1,35 млн в рамках урегулирования нескольких исков, касающихся применения технологии Dynamic security, поданных европейскими пользователями. Подобным же образом завершились разбирательства на территории Австралии и Америки.

В 2023 г. было зафиксировано по меньшей мере две волны удаленных блокировок принтеров со стороны HP, вызвавшие негодование владельцев устройств.

Впрочем, стремлением навязать потребителю оригинальные расходные материалы и хорошо на этом заработать грешит не только HP. Один из ее главных конкурентов компания Canon тоже оказывалась в роли ответчика по иску, касающемуся блокировки функций МФУ, не связанных с печатью, при недостатке чернил. В 2021 г. подобный иск был урегулирован – истцы получили денежную компенсацию, размер которой не разглашался сторонами.