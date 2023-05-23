HP сломала миллионы принтеров по всему миру парой строчек кода. Решения нет

В мае 2023 г. принтеры HP стали выходить из строя во всех странах, в особенности модели серии OfficeJet. Счет может идти на миллионы, но компания отрицает свою причастность. Позже выяснилось, что проблема кроется в прошивке, которую HP выпустила в первых числах мая 2023 г. Ее инженеры неофициально заявляют, что новый патч уже в разработке, но сроки его релиза не раскрывают – он вполне может выйти и через несколько месяцев. Получившие апдейт принтеры при включении выдают ошибку и ничего не печатают.

HP все сломала

Владельцы принтеров HP столкнулись с новой ситуацией – купленные ими устройства без причины (на первый взгляд) перестали печатать и в целом работать, пишет портал TechSpot. Проблема возникла в первые дни мая 2023 г. и затронула людей из самых разных стран мира, включая Германию, Польшу, Францию, Великобританию, Новую Зеландию, Австралию и пр. России в списке на момент выхода материала не было.

Жители этих государств завалили официальный форум HP гневными сообщениями с требованием разобраться в ситуации, но первой реакцией HP стало отрицание.

Эксперты компании заверяли пользователей, что проблема на их стороне, и что им следует проверить, все ли в порядке с их принтерами, в частности, с печатающей головкой. Среди пострадавших большая часть – владельцы принтеров серии OfficeJet, в особенности моделей HP OfficeJet Pro 9022e, Pro 9025e, Pro 9020e All-in-One и Pro 9025e All-in-One.

Фото: HP Готового решения ни у пользователей, ни у самой HP пока нет

Но позже выяснилось, что в случившемся виновата непосредственно HP, и пока неизвестно, знала ли компания об этом с самого начала. Как бы то ни было, владельцы сломавшихся не по их вине принтеров до сих пор не могут пользоваться ими. К моменту выхода материала HP не нашла решение проблемы.

По примеру Microsoft

Корень зла, как оказалось, таится вовсе не в печатающей головке, а в электронной составляющей принтера, вернее в микросхеме памяти, куда HP удаленно загрузила «сырую» прошивку. Именно программное обеспечение, разработанное программистами HP, штатными или внештатными, привело к поломке принтеров по всему земному шару.

Компания, разумеется, утверждает, что в переделку угодило лишь «ограниченное» количество пользователей, но не уточняет, сколько именно их – единицы, сотни, сотни тысяч или миллионы. По данным аналитической компании IDC, в III квартале 2023 г. HP стала лидером на мировом рынке принтеров, отгрузив свыше 7,7 млн печатающих устройств и захватив 36,4-процентную долю. И все это без учета принтеров, проданных ранее. У Canon, ее ближайшего конкурента, лишь 4,28 млн принтеров и 20,2% глобального рынка.

Проблема проявилась именно в мае 2023 г., а не раньше, лишь потому, что именно в этом месяце HP выпустила свежее ПО для своих принтеров и начала его повсеместное распространение. Прошивка добирается до принтеров «по воздуху», если те подключены к интернету через роутер или через персональный компьютер.

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HP – не единственная компания, выпускающая опасные обновления. Ее прошивки выводят из строя принтеры, а обновления для Windows, собираемые Microsoft, раз за разом ломают компьютеры и ноутбуки.

Никаких комментариев

HP хоть и признала свою вину, но пока неофициально. Об этом говорят лишь ее представители на форумах, отвечая на сообщения разгневанных пользователей. Пресс-релиз она не выпускала, заявление перед прессой не делала, но ее представители поспешили заверить, что хотфикс уже находится в разработке.

Следует обратить внимание, что все подобные заявления лишены главного в подобных ситуациях – конкретных дат. Другими словами, обновление прошивки может выйти как через несколько дней, так и через несколько недель и даже месяцев. И потому единственный способ защититься от «окирпичивания» принтера – это отключить его от интернета или деактивировать в его настройках функцию автоматического обновления ПО. Тем же, кто не успел это сделать, остается лишь ждать или купить принтер другого производителя.

Беда не приходит одна

Май 2023 г. ознаменовался для владельцев принтеров HP еще одной неприятностью – компания запретила им пользоваться так называемыми «совместимыми» картриджами, произведенными сторонними вендорами и, разумеется, стоящими дешевле оригинальных. Запрет был введен без предупреждения – на принтеры «прилетело» очередное обновление, после чего те начали отторгать неоригинальные расходные материалы и отказываться печатать. HP объяснила этот шаг заботой о своих пользователях – якобы совместимые картриджи, продающиеся повсеместно, в том числе и в российской рознице, могут быть опасными. Не исключено, что это действительно так, но стоит понимать, что для производителей принтеров продажа расходников – едва ли не основная статья доходов, и HP в этом плане – не исключение.

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В последние месяцы доля HP на мировом рынке принтеров стремительно сокращается – в III квартале 2021 г. у нее было 40,9%, а годом позже осталось лишь 36,4%. У Canon за тот же период доля выросла с 16,2% до 20,2%, у Brother – с 8,9% до 9,6%, у популярной в России китайской Pantum – с 1,4% до 2,5%. Вполне вероятно, отношение HP к использующим совместимые картриджи пользователям и выпуск некачественных прошивок ускорят рост ее основных конкурентов.