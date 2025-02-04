Цифровой автомобиль – комплексная экосистема бренда Solaris

Группа компаний АГР представила комплексную систему «Цифровой автомобиль» с подключаемыми сервисами как заводское решение. Клиенты получат возможность через мобильное приложение «Solaris. Цифровой автомобиль» дистанционно управлять рядом функций автомобиля и пользоваться комплексом дополнительных возможностей. Новая экосистема будет доступна на всех моделях автомобилей бренда Solaris. Об этом CNews сообщили представители АГР.

«Цифровой автомобиль» – специально разработанная экосистема, устанавливаемая в качестве заводского решения. В отличие от послепродажных решений, система изначально полностью интегрирована в автомобиль, что гарантирует клиенту высокую безопасность, а также новый уровень удобства пользования.

Комплексная платформа объединяет установленный в автомобиль телематический блок и мобильное приложение, позволяющее активировать и использовать все сервисные функции. Благодаря этому решению клиенты могут воспользоваться широким набором онлайн-услуг через приложение «Solaris. Цифровой автомобиль», которые дают возможность решить практически любой вопрос, связанный с эксплуатацией автомобиля.

Дистанционное управление со смартфона: запуск двигателя, управление центральным замком, управление световой аварийной сигнализацией и клаксоном.

Информация об автомобиле: текущий пробег, местоположение на карте, состояние центрального замка, детализированный отчёт по каждой поездке (расход топлива по поездкам, время работы двигателя, средняя скорость движения за поездку, оценка стиля вождения), уровень заряда АКБ и уровень топлива.

Расширенные онлайн-возможности: запись на ТО к официальному дилеру, оплата штрафов ГИБДД, оплата проезда по ЦКАД.

Экосистема по умолчанию будет серийно доступна на всех автомобилях Solaris.