Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах»

МВД нашло продавца 23 серверов на отечественных «Эльбрусах» — по четыре штуки в каждом. Поставки этих процессоров с контрактной фабрики на Тайване прекратились после 24 февраля 2022 г., поэтому на рынке уверены, что победитель тендера сможет использовать только «Эльбрусы», ввезенные в Россию накануне, то есть из старых запасов.

Серверы на «Эльбрусах» для МВД

Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел закупило серверы на российских процессорах «Эльбрус» (разработчик чипов — компания МЦСТ) на общую сумму в 86,3 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Всего министерством было приобретено 23 сервера. В каждом из них должно содержаться по четыре восьмиядерных процессора с базовой тактовой частотой не ниже 1,2 ГГц. Суммарный объем установленной оперативной памяти сервера — не менее 256 ГБ. В нем должно быть два SSD-накопителя на 240 ГБ каждый и 12 SSD-накопителей на 7680 ГБ каждый.

Тендер был объявлен 15 мая 2023 г. в формате электронного аукциона с начальной максимальной ценой контракта в 86,2 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 24 мая. Итоги были подведены 25 мая.

На торги было подано две заявки от участников, чьи имена в публичных протоколах не представлены. Имя победителя в тендерах такого рода (по 44-ФЗ, регулирующем закупки госорганов) станет известно чуть позже — после запуска процедуры подписания контракта.

Фото: МВД МВД закупает 23 сервера на «Эльбрусах» за 86 млн рублей

Как не трудно посчитать, победитель снизил стартовую цену лота примерно на 870 тыс. руб. По данным CNews, заявка второго участника содержала более выгодное для заказчика предложение. Однако она была признана несоответствующей условиям закупки.

Серверы должны быть поставлены в МВД не позднее 30 сентября 2023 г.

Старые запасы

На основании базовых характеристик процессоров, приведенных в ТЗ тендера, экс-сотрудник МЦСТ, основатель магазина российской электроники imaxai.ru Максим Горшенин сделал вывод о том, что им соответствует две 28-нанометровые модели из линейки МЦСТ: «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ».

Первая из них была разработана еще в 2015 г. в ходе исполнения контракта с Минпромторгом. Вторая, более современная, также была создана по заказу министерства. Официально она увидела свет в начале 2019 г.

По словам Горшенина, с наибольшей вероятностью в МВД окажутся серверы на более продвинутых «Эльбрус-8СВ» — просто по той причине, что «Эльбрус-8С» уже не должно было остаться на рынке (ни у МЦСТ, ни у партнеров компании). Их было выпущено не так много, в то время как «Эльбрус-8СВ» ранее были привезены в Россию достаточно крупным тиражом.

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В этой связи необходимо напомнить, что все наши известные компании были ориентированы на выпуск готовых чипов на тайваньской фабрике TSMC. В начале 2022 г. после начала спецоперации на Украине Тайвань поддержал западные санкции в отношении нашей страны, поэтому выпуск всех уже заказанных российских процессоров на TSMC был заморожен и с тех пор не возобновлялся.

Собеседник CNews на рынке российской электроники, а также гендиректор компании «Промобит» и глава комитета «Вычислительная техника» АРПЭ Максим Копосов подтвердили редакции, что ни о каких новых чипов в поставке МВД речи идти не может. Поставщик-победитель сможет использовать только старые материальные ресурсы — «Эльбрусы», привезенные в Россию до 24 февраля 2022 г.

Представитель МЦСТ данный вопрос прокомментировать CNews отказался.

Стойкий интерес МВД к «Эльбрусам»

Практика CNews мониторинга госзакупок показывает, что все последние годы МВД регулярно покупало технику на «Эльбрусах», в явном виде прописывая название этих чипов в техзадании (хоть и не всегда с указанием конкретной модели), либо «занижая» требования к процессорам до того уровня, когда поставщик «железа» мог предложить как зарубежные, так и российские чипы в его составе.

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После начала спецоперации на Украине интерес МВД к «Эльбрусам» несколько уменьшился, но не угас совсем. В частности, в конце сентября 2022 г. CNewsписал о закупке МВД на этих чипах 120 серверов с начальной ценой контракта в 864,4 млн руб. МВД тогда удалось крупно сэкономить. По итогам аукциона предложение победителя составило 422,7 млн руб. Таким образом начальная цена контракта была снижена на 441,7 млн руб. или на 51%.

Пристрастие МВД к технике на «Эльбрусах» (хотя большую часть «железа» оно все же приобретает на заведомо зарубежных чипах) возможно объясняется тем, что министерство выступает фигурантом государственного Плана гарантированных закупок отечественной гражданской микроэлектроники, курируемого Минцифры. Данный документ описывает, какие государственные структуры и в каких объемах обязаны купить для своих нужд те или иные отечественные электронные решения.