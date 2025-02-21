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Забоев Вадим
|21.02.2025
|В российские регионы под видом отечественной техники поставляли контрафакт, идут судебные разбирательства 1
Забоев Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 1
|Шпак Василий 228 1
|Горшенин Максим 37 1
|Легостаева Светлана 89 1
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