Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170753
ИКТ 13296
Организации 10430
Ведомства 1451
Ассоциации 976
Технологии 3404
Системы 25249
Персоны 73165
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Забоев Вадим


21.02.2025 В российские регионы под видом отечественной техники поставляли контрафакт, идут судебные разбирательства 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Забоев Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 27 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 275 1
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 10 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1171 1
Fujitsu 2043 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 126 1
ICL ГК 393 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 101 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1664 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7954 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1141 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5122 1
Маркировка - Marking 1081 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1273 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14487 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16234 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1298 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19837 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3049 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 663 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3257 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 213 1
ICL SDS teamRay 10 1
FreePik 1047 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1089 1
Шпак Василий 228 1
Горшенин Максим 37 1
Легостаева Светлана 89 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 323 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 62 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2449 1
Россия - РФ - Российская федерация 146118 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2942 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13363 1
Япония 13322 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3009 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 880 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1166 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 471 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51643 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 630 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6974 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4706 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3566 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 808 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3516 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2853 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7555 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще