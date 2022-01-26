МВД осталось без ИТ-системы за 480 млн руб. Поставщики «железа» на «Эльбрусах» бойкотировали закупку

Потенциальные поставщики серверов на российских процессорах «Эльбрус» дружно проигнорировали 480-миллионный тендер МВД на их поставку. «Железо» планировалось использовать для фиксации нарушений ПДД в Москве.

Бойкот поставщиков

Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) не смогло обзавестись серверами на российских процессорах из линейки «Эльбрус» для системы фиксации нарушений правил дорожного движения в Москве. Накануне проведения тематических торгов выяснилось, что желающих передать в министерство необходимое «железо» нет.

Напомним, тендер на поставку 133 серверов с отечественными чипами был объявлен МВД 27 декабря 2021 г. в формате электронного аукциона. Начальная максимальная цена контракта была выставлена на уровне 481 млн руб., то есть за каждый сервер министерство готово было отдать 3,62 млн руб.

Заявки от претендентов принимались до 19 января. По истечении этого срока министерство опубликовало документ, из которого следует, что одна неназванная компания изначально принять участие в тендере все же решилась. Однако свою заявку она позже отозвала.

МВД не смогло закупить серверы на « Эльбрусах » для системы фиксации нарушений ПДД в Москве

С учетом отсутствия реальных претендентов тендерная комиссия признала аукцион несостоявшимся. CNews ожидает от МВД комментариев относительно того, намерено ли министерство перезапустить тендер, и изменится ли что-нибудь в его условиях, например цена контракта.

Дело не в нехватке процессоров

«Эльбрус» в качестве поддерживаемой архитектуры набора команд в серверных процессорах прописана в документации тендера в явном виде. Правда ТЗ содержит и конкретные параметры чипов с достаточно низкими характеристиками, если брать в расчет зарубежные рыночные аналоги.

В частности, в каждом сервере должно быть использовано четыре восьмиядерных процессора с базовой частотой без учета технологии ее динамического изменения не выше 1,4 ГГц. Исходя из этих и других параметров, можно заключить, что МВД нацелилось на 28-нанометровые процессоры «Эльбрус-8С», которые былиразработаны МЦСТ в 2015 г. в ходе исполнения контракта с Минпромторгом.

Позже компанией были созданы более современные 28-нанометровые восьмиядерные серверные чипы «Эльбрус-8СВ». Они увидели свет в начале 2019 г. Чип содержит ядра архитектуры «Эльбрус» пятого поколения с тактовой частотой до 1500 МГц, то есть через фильтр требований рассматриваемого тендера он не проходит. По информации на сайте разработчика, этот более новый процессор серийно выпускается с 2020 г., однако, по данным CNews, пользователи пока знакомы с ним весьма ограниченно.

В январе 2021 г. представители МЦСТ рассказали CNews, что компания планирует в течение календарного года заказать выпуск свыше 10 тыс. своих чипов — преимущественно именно «Эльбрус-8СВ» и «Эльбрус-8С».

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Представитель МЦСТ Константин Трушкин после запуска рассматриваемого тендера МВД заверил CNews, что существующие запасы процессоров компании у ее партнеров позволят удовлетворить спрос министерства в полной мере.

Какие серверы требовались МВД

Как следует из техзадания, МВД намеревалось закупить двухюнитовые стоечные серверы в Rack-корпусах с двумя блоками питания с поддержкой горячей замены. Номинальная мощность одного блока питания должна составлять не менее 1200 Вт.

У серверов должно быть по два порта USB 2.0, выделенный порт удаленного управления, два порта Ethernet со скоростью передачи данных не ниже 10 Гбит в секунду. Суммарный объем оперативной памяти каждого сервера должен составлять 256 ГБ.

Устройства должны включать в себя 12 SSD-накопителей на 7680 ГБ и по два SSD-накопителя на 240 ГБ. Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 60 месяцев.

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По условиям тендера, на каждый из приобретаемых министерством серверов должна быть предустановлена отечественная операционная система из реестра российского ПО при Минцифры. Конкретный вендор ОС в техзадании не прописан, однако, как ранее выяснил CNews, МВД отдает предпочтение ОС Astra Linux, хотя и допускает использование аналогов.

Помимо нее на «железо» должна быть установлено ПО «Сервис для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Москвы», которое будет предоставлено исполнителю учреждением «Специальная техника и связь» МВД.