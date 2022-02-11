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Sitronics Group выпустила тестовую партию серверов на процессоре «Эльбрус-8СВ» и запустила разработку на «Эльбрусе-16С»

Sitronics Group (входит в АФК «Система») начала производить серверы на отечественном процессоре «Эльбрус». Выпущена первая партия для тестирования потенциальными заказчиками.

Первой моделью стал стоечный сервер с четырьмя восьмиядерными процессорами «Эльбрус-8СВ» с тактовой частотой 1500 МГц. Новый сервер SIT SRE 2408 подходит для работы с высоконагруженными системами, хранения и обработки больших объёмов данных. Благодаря поддержке режима защищённых вычислений в решении обеспечен высокий уровень информационной безопасности программных систем. Оборудование поддерживает сертифицированное отечественное программное обеспечение, которое может быть предустановлено под конкретный запрос.

В четырехпроцессорную систему с 32 ядрами может быть установлено до 1 ТБ ОЗУ DDR4, максимальная производительность сервера составляет 1152 Гфлопс двойной точности. В решении предусмотрено до 16 накопителей HDD/SSD интерфейса SATA 3.0/SAS с возможностью объединения в RAID-массив. Серверы обладают высокой отказоустойчивостью благодаря поддержке горячей замены жестких дисков и блоков питания, а также вентиляторам с интеллектуальной системой охлаждения.

Также Sitronics Group запустила разработку оборудования на базе процессоров «Эльбрус-16С». Новая модель будет поддерживать два процессора и может применяться для выполнения различного рода задач, таких как виртуализация и облачные вычисления, аналитика больших данных.

«Сегодня перед госкомпаниями стоит задача выбора высокотехнологичного отечественного оборудования, которую могут решить новые серверы Sitronics Group. Прогнозируя увеличение спроса на оборудование для импортозамещения, еще в прошлом году мы заказали значительную партию процессоров «Эльбрус-8СВ» у производителя МЦСТ и готовы обеспечивать крупные поставки серверов в 2022 г.», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры
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SIT SRE 2408 готов решать задачи контейнерной виртуализации (Docker), больших данных (Apache Hadoop, Ignite, Kafka), служить сервером приложений (Java 8, Java 11, .NET Core [beta]), сервером баз данных (PostgreSQL, Linter) и в целом соответствует требованиям заказчиков к серверной инфраструктуре.

«Мы приветствуем нового участника экосистемы «Эльбрус» – компанию Sitronics Group, опытного вендора и производителя ИТ-оборудования. «Эльбрус-8СВ» – самый мощный из серийно выпускаемых российских серверных процессоров. Он поддерживает современный стандарт ОЗУ DDR-2400, имеет ядра с архитектурой «Эльбрус» 5 поколения, поддерживает векторные вычисления. Российская разработка большинства блоков процессора обеспечивают высокую степень его доверенности, а фундаментальные свойства архитектуры «Эльбрус» – устойчивость к информационным угрозам. Российский цикл разработки и производства серверов позволяет обеспечить доверие к продукту в целом. Технология двоичной совместимости с архитектурой х86 способствует плавной цифровой трансформации и постепенной миграции прикладного ПО на платформу «Эльбрус», – отметил заместитель генерального директора МЦСТ по маркетингу Константин Трушкин.

«Сегодня задача увеличения производства отечественной аппаратной инфраструктуры и радиоэлектроники является как никогда острой. Для реализации проектов цифровой трансформации рынку необходимы значительные объемы выпуска ИТ-оборудования. Старт производства линейки серверов Sitronics Group на отечественном процессоре «Эльбрус» соответствует стратегии перехода компании к оператору цифровой трансформации и статусу серьезного игрока на российском вендорском рынке», – отметил председатель совета директоров «Ситроникс», управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.

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