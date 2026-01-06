AMD презентовала новые ИИ-чипы и пообещала рост производительности в 1000 раз

Производитель процессоров AMD обещает в 2027 г. запустить в продажу чипы для искусственного интеллекта серии MI500, которые будут в тысячу раз производительнее предыдущих версий.



Рост производительности ИИ-чипов

Генеральный директор AMD (Advanced Micro Devices) Лиза Су (Lisa Su) представила ряд чипов для искусственного интеллекта, в том числе MI500, которые поступят в продажу в 2027 г., и заявила, что они обеспечат в 1 тыс. раз большую производительность, чем более старая версия процессора, сообщил Reuters.

В 2026 г., по словам СУ, в продаже появятся первые ИИ-чипы от AMD, использующие серию MI400, например, MI440X, предназначенные для использования в локальных системах предприятий, и MI455 AI, которые являются компонентами серверных стоек для центров обработки данных, поставляемых OpenAI.

Соревнование с Nvidia

OpenAI, разработчик ChatGPT, является ключевым клиентом AMD.

В III квартале 2024 г. компания увеличила выручку и прибыль на 17% и 34%, но ее средний прогноз выручки в $7,5 млрд на текущий квартал не оправдал ожиданий аналитиков в $7,54 млрд. Акции AMD на этих новостях упали на 13,6%. После публикации отчета также появились слухи об увольнении 4% сотрудников по всему миру. Сэкономленные на увольнениях средства AMD якобы направит на более прибыльные продукты и ускорение стратегий в области ИИ и центров обработки данных.

AMD Лиза Су представила новые чипы AMD для дата-центров и ПК с поддержкой искусственного интеллекта

С OpenAI AMD заключила сделку в октябре 2025 г. в надежде на миллиарды долларов дополнительной выручки в качестве помощи в конкурентной борьбе с лидером рынка Nvidia.

Месяцем ранее, в сентябре 2025 г. Nvidia заявила, что инвестирует до $100 млрд в OpenAI в рамках строительства центра обработки данных. В совместном заявлении Nvidia и OpenAI говорилось, что Nvidia станет «предпочтительным» поставщиком чипов и сетевого оборудования для OpenAI. Четыре-пять млн GPU, которые потребуются ЦОДу OpenAI, соответствует общему объему поставок Nvidia в 2025 г. и вдвое больше, чем компания продала в 2024 г.

Общая выручка Nvidia во II квартале 2025 г., 88% из которой пришлось на GPU для ИИ, достигла рекордных $46,7 млрд. Это на 56% больше, чем годом ранее и на 6% больше показателя предыдущего квартала.

Другие новинки AMD

Лиза Су анонсировала также свои новейшие чипы для ПК с поддержкой искусственного интеллекта. Процессор Ryzen AI 400 Series, как пишет TechCrunch, имеют 12 ядер и обеспечивает в 1,3 раза более высокую скорость многозадачности по сравнению с конкурентами и в 1,7 раза более высокую скорость создания контента.

Рахул Тику (Rahul Tikoo), старший вице-президент и генеральный директор подразделения клиентских решений AMD, ранее заявлял, что компания расширила линейку своих продуктов до более чем 250 платформ для ПК с поддержкой ИИ, что означает двукратный рост по сравнению с 2024 г.

«Наши ПК и устройства с искусственным интеллектом изменят то, как мы работаем, как мы играем, как мы творим и как мы общаемся друг с другом», — сказал Тику.

Игровой процессора AMD Ryzen 7 9850X3D поступит в продажу в I квартале 2026 г. Последняя версия технологии Redstone, как заявили представители AMD, которая имитирует физическое поведение света, позволит улучшить графику в видеоиграх без снижения производительности или скорости.