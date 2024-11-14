В борьбе за лидерство в производстве ИИ-чипов AMD увольняет 4% сотрудников

Разработчик микросхем AMD заявил об увольнении тысячи сотрудников или 4% штата в подразделениях по всему миру. В компании утверждают, что мера не связана с финансовыми результатами за III квартал 2024 г., после объявления которых акции AMD упали на 13,6%. Высвобожденные средства будут направлены на борьбу с Nvidia в области ИИ.



Увольнения в AMD

Разработчик микросхем Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) увольняет 4% своих сотрудников по всему миру, пишет Wccftech. Представители компании подтвердили эту информацию после того, как она появилась в нескольких анонимных чатах в интернете.

Под сокращение попадут около 1 тыс. человек. По данным ежегодной отчетности компании, в 2023 г. ее штат состоял из около 26 тыс. сотрудников. Какие именно подразделения будут затронуты увольнениями, не уточняется.

Это не просто сокращение расходов

Слухи об увольнениях в AMD появились после публикации отчета за III квартал 2024 г. Компания увеличила выручку и прибыль на 17% и 34% в третьем квартале, но ее средний прогноз выручки в $7,5 млрд на текущий квартал не оправдал ожиданий аналитиков в $7,54 млрд. Доход игрового подразделения сократился на 69%. Акции AMD на этих новостях упали на 13,6%.

AMD AMD уволит тысячу сотрудников, чтобы усилить ресурсами производство ИИ-чипов

Однако сокращения не являются признаком финансовых проблем, заявили представители компании изданию The Register, речь идет о перенаправлении ресурсов на более прибыльные продукты и ускорение стратегий в области ИИ и центров обработки данных.

«В рамках согласования наших ресурсов с нашими крупнейшими возможностями роста мы предпринимаем ряд целенаправленных шагов, которые, к сожалению, приведут к сокращению нашей глобальной рабочей силы примерно на 4%. Мы стремимся относиться к затронутым сотрудникам с уважением и помогать им в этом переходе», — приводит издание заявление представителей AMD.

Производство ИИ-чипов — одна из важнейших задач AMD и здесь она борется с Nvidia. Это будет не легко, так как по оценкам экспертов, которые приводит Tech Crunch, выручка Nvidia в IV квартале 2024 г. составит $33 млрд и практически вся будет связана с продажами чипов ИИ. «Наш кремний следующего поколения серии MI350 выглядит очень хорошо и будет запущен во второй половине 2025 г. с самым большим ростом производительности ИИ за последнее поколение, который мы когда-либо обеспечивали», — сказала генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), отчитываясь за III квартал 2024 г.

Друзья по несчастью

В октябре 2024 г. CNews писал, что Intel и AMD объединились, создав консультативную группу. Сложившееся на рынке процессоров незавидное для AMD и Intel положение дел вынудило их зарыть топор войны и начать совместными усилиями справляться с новыми вызовами рынка.

Положением в Intel даже обеспокоились чиновники США. В начале 2023 г. она получила убыток около $3 млрд, что на тот момент стало абсолютным рекордом за всю ее историю (компания была основана в 1968 г.). Последующие кварталы Intel почти всегда закрывала с чистым убытком.

В августе 2024 г. Intel тоже сообщала о грядущих увольнениях, но подошла к вопросу более радикально, чем AMD. Компания намерена уволить 15 тыс. человек, а это около 15% всех ее сотрудников. Гендиректор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сказал тогда, что компания намерена сэкономить $10 млрд в 2025 г. за счет снижения операционных расходов (зарплаты, отчисления и прочие выплаты). Он также добавил, что руководство Intel стремится привести «структуру затрат в соответствие с новой операционной моделью».