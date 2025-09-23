Сделка века. Nvidia инвестирует $100 млрд в центр обработки данных OpenAI и заберет их обратно

Nvidia планирует вложить $100 млрд в строительство OpenAI центра обработки данных, в котором будут использоваться около пяти миллионов ее ИИ-процессоров. Правда, Сэм Альтман пока не знает, как справиться с таким гигантским проектом.



Совместный проект

Nvidia планирует инвестировать до $100 млрд в компанию OpenAI в рамках строительства центра обработки данных (ЦОД), пишет CNBC.

По словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), это будет «гигантский проект», а партнерство — «монументальным по масштабу». Инвестиции будут осуществляться «постепенно» по мере развития инфраструктуры.

Nvidia и OpenAI не раскрывают подробности. Но источник издания, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что первые $10 млрд поступят от производителя чипов Nvidia после завершения строительства первой гигаваттной станции. Инвестиции будут осуществляться по текущим оценкам.

Nvidia Nvidia даст OpenAI деньги на строительство ЦОД, а потом вернет их, продав ей пять миллионов GPU

В целом проект предполагает развертывание системы на четыре-пять млн графических процессоров (GPU) Nvidia, что потребует мощности в 10 ГВт.

Гигантская мощность

Потребление энергии в современных ЦОД колеблется от 10 МВт до 1 ГВт, большинство крупных объектов потребляют от 50 до 100 МВт. 10 ГВт эквивалентны мощности примерно десяти ядерных реакторов. Такие цифры приводит Ars Technica. Новый проект превзойдет все существующие, потребляя столько же электроэнергии, сколько несколько крупных городов.

Впрочем OpenAI пока еще только предстоит «найти способ справиться с этой беспрецедентной инфраструктурной задачей», как сказал глава компании Сэм Альтман (Sam Altman).

Беспроигрышный вариант для Nvidia

В совместном заявлении Nvidia и OpenAI говорится, что Nvidia станет «предпочтительным» поставщиком чипов и сетевого оборудования для OpenAI.

Согласно заявлению Хуанга на телефонной конференции с инвесторами в августе 2025 г., строительство одного гигаваттного центра обработки данных обойдется в $50–60 млрд, из которых около $35 млрд придется на чипы и системы Nvidia.

Четыре-пять млн GPU, которые потребуются ЦОДу OpenAI, соответствует общему объему поставок Nvidia в 2025 г. и вдвое больше, чем компания продала в 2024 г., сказал Хуанг CNBC.

«Nvidia инвестирует $100 млрд в OpenAI, которые OpenAI затем возвращает обратно Nvidia. Я думаю, что это будет очень полезно для Дженсена», — прокомментировал изданию Брин Толкингтон (Bryn Talkington), управляющий партнер Requisite Capital Management.

Спрос на графические процессоры Nvidia начал расти после того, как OpenAI впервые выпустила ChatGPT в 2022 г., и OpenAI по-прежнему использует их для разработки своего ПО. Nvidia доминирует на рынке чипов для ИИ, но сталкивается с растущей конкуренцией со стороны AMD (Advanced Micro Devices), к тому же поставщики облачных услуг разрабатывают собственные чипы.

Акции Nvidia выросли почти на 4% после объявления о совместном проекте, закрепляющим за ней статус приоритетного стратегического партнера OpenAI. Рыночную капитализация компании увеличилась примерно на $170 млн.