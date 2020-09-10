AMD объявила «Красный октябрь»: Скоро выйдут процессоры, которым у Intel даже близко нет аналогов

AMD собирается показать первые процессоры на новейшей архитектуре Zen 3, притом у некоторых из них даже не будет конкурентов в каталоге Intel. Все анонсы, включая премьеру видеокарт Big Navi с архитектурой RDNA 2, она проведет в октябре 2020 г. – этот месяц она назвала «красным октябрем».



Intel нечем ответить

Компания AMD готовится к масштабному показу своих новинок, среди которых архитектура Zen 3 и процессоры Ryzen на ее основе. Все свои продукты последнего поколения AMD намерена продемонстрировать в октябре 2020 г. – она назвала этот месяц «красным октябрем», намекая на большое число новинок и на свой фирменный красный цвет. Месяц анонсов от AMD начнется 8 октября 2020 г.

8 октября 2020 г. состоится дебют процессоров Ryzen 4000 линейки Vermeer, которые не стоит путать с Ryzen 4000 Renoir. Новые чипы построены на архитектуре Zen 3, самой современной у AMD. Они стали первыми на ее основе – все имеющиеся в продаже на момент публикации материала процессоры компании работают на Zen 2 и Zen первого поколения.

Одной из изюминок новой линейки процессоров Ryzen 4000 Vermeer может стать 7-нанометровый чип с десятью вычислительными ядрами. Об этом, не раскрывая свои источники, сообщил известный украинский энтузиаст Юрий «1usmus» Бублий.

У нового 10-ядерного AMD Ryzen пока нет ни одного достойного соперника

Если AMD действительно готовит подобный чип, то конкурентов в стане Intel у него первое время не будет. На момент публикации материала Intel уже располагала собственными CPU с таким количеством ядер, но по ряду технических особенностей они уступали грядущей новинке AMD. К примеру, процессор Core i9-10900K с частотой от 3,7 до 5,3 ГГц, умеющий обрабатывать 20 потоков информации (по два на ядро) и выпущенный во II квартале 2020 г., производится по 14-нанометровым нормам.

При этом в распоряжении Intel имеется 10-нанометровая технология – производство процессоров с ее использованием компания начала еще в августе 2019 г.

Новые видеокарты

Вторая презентация назначена на 28 октября 2020 г., и она будет посвящена достижениям AMD в сегменте видеоускорителей. В частности, компания покажет видеокарты с кодовым названием Big Navi.

Big Navi – это карты новой линейки Radeon RX 6000, в основе которой лежит архитектура RDNA 2. Она же используется в видеокартах из состава новейших игровых приставок Microsoft Xbox Series X и Series S. Как сообщал CNews, в России их продажи начнутся 10 ноября 2020 г.

Месяц анонсов, по версии AMD - это две презентации в течение октября 2020 года

В своем Twitter глава компании Лиза Су (Lisa Su) написала: «Это будет захватывающая осень для геймеров. Пора начать новое путешествие Ryzen Zen 3 и Radeon RDNA 2».

Технические детали

До момента обеих премьер AMD не раскрывает технические подробности о своих будущих новинках. К примеру, о видеокартах Radeon RX 6000 доподлинно известно лишь то, что в их арсенале будет встроенная технология трассировки лучей, но сама по себе она далеко не нова – подобные алгоритмы имеются как в ее существующих картах, так и в решениях компании Nvidia линейки GeForce RTX.

Деталей о новых чипах компании несколько больше, однако на момент публикации материала AMD не комментировала эти сведения. Точно известно лишь, что Zen 3 не станет революционной в плане техпроцесса – процессоры на ее основе останутся 7-нанометровыми, а выпускать их продолжит тайваньская компания TSMC, поскольку у AMD, в отличие от Intel, нет собственных фабрик.

По предварительным данным, все чипы Zen 3 будут выпускаться с использованием техпроцесса N7P, который даже без перехода на 5 нм сделает процессоры на 7% более производительными и на 10% более энерноэффективными в сравнении с имеющимися Ryzen 4000. Не исключено, что в итоге AMD выберет еще более совершенную технологию производства – N7+ (плюс 10% к энергоэффективности, плюс 15% к производительности). О своем выборе компания объявит во время анонса.

AMD выпускает новые процессоры в полном соответствии со своим роадмапом

Подробностями о грядущих процессорах AMD, не раскрывая свои источники, поделился портал Tom’s Hardware. По его информации, AMD готовит показ пока только настольных процессоров – мобильные упомянуты не были.

Процессоры Vermeer сохранят многочиплетную компоновку, что следует из тизерного видео, опубликованного самой AMD. В нем показан процессор, в состав которого есть два CCD-чиплета и отдельный чиплет I/O.

Согласно доступной информации, в будушем AMD собирается использовать Zen 3 в процессорах для настольных ПК и ноутбуков, а таже для серверов (линейка Epyc Milan). Первые устройства на базе Vermeer могут поступить в продажу до конца 2020 г., и это могут быть ноутбуки, так и готовые сборки десктопов.

Объем кэша в новых процессорах может превысить 32 МБ, а число ядер может достигать 64 (только у Epyc, у Ryzen их будет меньше). Первые Epyc новой линейки тоже могут выйти к концу 2020 г., тогда как полную линейку процессоров на базе Zen 3, в которую войдет, в том числе и поколение Ryzen 5000 для ноутбуков, AMD выпустит в течение 2021 г.

Компания Intel, не имея в распоряжении конкурентов настольным Ryzen, смогла заранее подготовиться к появлению новых Ryzen с архитектурой Zen 3 для мобильных ПК. В начале сентября 2020 г., как сообщал CNews, она продемонстрировала девять процессоров Tiger Lake для лэптопов, которые сравнила с существующими Ryzen, разумеется, не в пользу последних. Первые ноутбуки на их основе на момент публикации материала представили многие крупные вендоры, включая Asus, HP, MSI и др.