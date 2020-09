Microsoft выпускает сверхдешевую игровую консоль нового поколения. Видео. Цена в России

Microsoft объявила сроки выхода в России новейшей игровой приставки Xbox Series S и назвала ее стоимость. Цена новинки не превышает 30 тыс. руб., и в продаже она появится в ноябре 2020 г. одновременно со старшей версией – Xbox Series X. Sony, тем временем, до сих пор не раскрывает цену и сроки появления своей PlayStation 5.



Два новых Xbox

Корпорация Microsoft сообщила о подготовке к релизу на российском рынке игровой приставки Xbox Series S, премьера которой состоялась в первой половине сентября 2020 г. Новинка относится к новому поколению консолей Microsoft, наряду с Xbox Series Х – старшей моделью в серии.

В России Xbox Series S, как и Xbox Series X, появится 10 ноября 2020 г.. в единую дату начала продаж консолей для всего мира. Прием предварительных заказов на свои новинки Microsoft начнет 22 сентября 2020 г.

Российскому потребителю младшая Xbox Series S обойдется в 27 тыс. руб., что несколько больше ее стоимости в США, где за нее попросят $300 (22,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 сентября 2020 г.). Что до Xbox Series X, то его российская цена составит 45,5 тыс. руб., и разница с американским ценником в данном случае еще более значительна. В США Xbox Series X оценили в $500 (38.1 тыс. руб.).

Xbox Series S

Для сравнения, на момент публикации материала консоль Xbox One X, на замену которой придет Xbox Series X, на момент публикации материала стоила в России в пределах 33,5 тыс. руб. Младшая Xbox One S, предшественник Xbox Series S, в версии All Digital с накопителем на 1 ТБ и без оптического привода оценивалась приблизительно в 17,5 тыс. руб.

Xbox Series X, флагманская консоль Microsoft

Консоли Microsoft нового поколения поступят в продажу спустя ровно семь лет с момента выхода оригинального Xbox One. Он вышел ноябре 2013 г., но, в отличие от Xbox Series X, на старте не располагал упрощенной версией – Microsoft представила Xbox One S лишь летом 2016 г.

Технические отличия игровых приставок

Значительная разница в цене консолей Microsoft нового поколения обусловлена более слабым «железом» у младшей версии и вытекающим их этого меньшим количеством игровых возможностей. В первую очередь у Xbox Series S нет оптического привода, в связи с чем устанавливать игры на нее можно будет исключительно из цифрового магазина.

Series S, имея схожие аппаратные возможности, заметно уступает Series X по производительности видеоподсистемы

Далее, в Xbox Series S установлен SSD на 512 ГБ против 1 ТБ у старшей консоли, и оперативной памяти у нее не 16 ГБ, как у Xbox Series X, а лишь 10. Частота центрального процессора AMD у Xbox Series S составляет 3,6 ГГц, а у Xbox Series X она на 200 МГц выше. Модели CPU Microsoft пока не раскрывает, но обе ее приставки построены на 8-ядерном 7-нанометровом чипе с архитектурой Zen 2.

Возможности Xbox Series S

Видеоподсистемы у новинок Microsoft тоже различаются. Если в старшей Xbox Series X тактовая частота графического процессора составляет почти 1,83 ГГц при 52 вычислительных блоках, то у Xbox Series S – лишь 1,56 ГГц, а вычислительных блоков у нее лишь 20. Тем не менее, в видеокарте Series S, как и в Series X, реализована поддержка технологий, присущих архитектуре AMD RDNA 2, на которой она основана, в том числе аппаратной трассировки лучей.

Различия игровых возможностей

Итоговая производительность видеоподсистемы Xbox Series S оказалась значительно ниже в сравнении со старшей консолью – ровно 4 Tflops против 12 Tflops у Xbox Series X. Как итог, Xbox Series S изначально не ориентирована на запуск игр в 4К-разрешении на 60 кадрах в секунду – она заточена под 2К с такой же частотой кадров. Она может масштабировать игры до 4К при наличии соответствующего экрана, но в реальности это будут все те же 2К. Тем не менее, некоторые игры смогут запускаться на Xbox Series S в 120 к/с при стандартном разрешении.

По дизайну консоли совершенно разные – есть лишь некоторые общие черты внешности, но не более

В то же время старшая Xbox Series X запускает игры по умолчанию в 4К 60 к/с, поддержка 120 к/с в ней тоже реализована. В дополнение к этому она позволяет «стримить» игры с этими же параметрами – такой возможности в Xbox Series S нет. При этом Microsoft реализовала в обеих приставках расширенную обратную совместимость – они обе смогут запускать игры, разработанные для консолей линейки Xbox One. Более того, есть поддержка игр для приставки Xbox 360, увидевшей свет в ноябре 2005 г.

Чем ответит Sony

В 2020 г. рынок стационарных игровых консолей поделен между Sony и Microsoft, и у первой почти готов свой ответ на Xbox Series S и Series X. Японская компания планирует до конца 2020 г. выпустить приставку PlayStation 5.

Для PS5 Sony тоже предусмотрела две версии – с приводом для оптических дисков и без такового, однако на момент публикации материла она не раскрывала ни их стоимость, ни точную дату релиза. PlayStation 4 дебютировала одновременно с Xbox One, в ноябре 2013 г.

Sony PS5 с приводом (слева) внешне практически неотличима от версии без него

Спецификации младшей версии Sony тоже пока не уточняет, а о возможностях старшей, оснащенной приводом, она рассказала еще в марте 2020 г. В отличие от новых Xbox, консоли практически не имеют внешних различий.

Лист спецификаций PS5 включает 8-ядерный процессор AMD Ryzen третьего поколения на 7-нанометровом техпроцессе с архитектурой Zen 2 и тактовой частотой 3,5 ГГц. В наличии видеоподсистема на базе архитектуры AMD RDNA2 с частотой до 2,23 ГГц и16 ГБ оперативной памяти.

Производительность видеоподсистемы новой консоли Sony составляет 10,28 Tflops, что значительно меньше в сравнении с Xbox Series X. Разработчики заявили о поддержке 4К-гейминга на 120 кадрах в секунду и поддержке масштабирования до 8К при наличии соответствующего экрана.