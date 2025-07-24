Импортозамещение по-трамповски не работает. Гигантский разработчик процессоров не хочет выпускать их в США – слишком дорого

Гендиректор AMD открыто назвала закупку ИИ-чипов на заводах TSMC в США невыгодной. Она ободится на 20% дороже. Производить технику на территории страны требует Президент США Трамп.

Свое дороже, чем чужое

Американским компаниям из сферы полупроводников оказалось совершенно невыгодно заказывать производство микросхем на территории США, пишет канадский портал WCCFTech. С критикой требования властей страны о производстве всего, что связано с ИТ и техникой, в пределах границ Штатов выступила лично генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su).

AMD – это один из двух крупнейших разработчиков процессоров с архитектурой х86. Лиза Зу – бывший инженер AMD, которая не только спасла компанию от краха, но и сделала ее великой настолько, что теперь Intel, ее основной конкурент, в глубочайшей финансовой яме.

Лиза Су открыто заявила, что производство процессоров на территории США обходится намного дороже аналогичного действия в Тайване. Она привела в пример конкретную компанию – TSMC, крупнейшего в мире контрактного вендора полупроводников с объемом рынка более 50%. AMD является одним из основных ее клиентов.

По словам Лизы Су, процессоры, что TSMC выпускает на своих американских фабриках, стоят в среднем на 20% аналогичных чипов, произведенных той же компанией, но у себя на родине.

AMD Лиза Су недовольна ценовой политикой TSMC

AMD в ходит в перечень крупнейших клиентов TSMC в США. Компания в числе первых разместила заказы на производство 4-нанометровых процессоров на американском заводе TSMC и даже планирует выпускать на нем свои будущие чипы с топологией 2 нм.

Как TSMC переехала в США

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в рамках своего второго срока на посту главы государства решил простимулировать американскую ИТ-индустрию и в целом экономику страны и ввел таможенные пошлины против почти всего мира. ИТ-сферу это затронуло в полной мере, а идея всего этого в том, чтобы производить как можно большее число товаров на территории США.

В мае 2020 г., во время своего первого президентского срока Трамп договорился с TSMC о строительстве ее нового полупроводникового завода в штате Аризона. Его возведение нельзя назвать беспроблемным, но и TSMC, и администрация Трампа вливают в развитие американского производства полупроводников солидные суммы, пишет WCCFTech.

Плохо, когда нет запаса

TSMC – это не только крупнейший, но и самый продвинутый в мире контрактный производитель микросхем. Только у нее есть 3-нанометровое производство с минимальным уровнем брака – Samsung тоже овладела этой технологией, но гонит брак в огромных количествах.

AMD давно направляет почти все свои заказы именно TSMC. Своих фабрик у нее, в отличие от Intel, нет, и потому она вынуждена переплачивать, если ей нужны процессоры именно американского производства.

По словам Лизы Су, хотя деятельность TSMC в США пользуется огромной популярностью у американских клиентов, но она подчеркнула, что это по-прежнему очень дорогостоящее предприятие.

До появления в США завода TSMC американская цепочка поставок чипов была не очень развитой, поскольку ни одна другая компания в стране не производила микросхемы по передовым техпроцессам. Раньше, в Америке не было других производителей чипов, кроме Intel, способных удовлетворить рыночный спрос.

TSMC, судя по всему, намерена закрепиться в Новом свете и масштабировать здесь свое производство. Однако развитие бизнеса пока никак не влияет на стоимость услуг – ее американские клиенты, среди которых не только AMD, но также Apple, Nvidia, Qualcomm и многие другие вынуждены переплачивать по 5-20% за импортонезависимость.

Где же корень зла

Аналитики WCCFTech отмечают, что есть целый ряд причин по которым производство микросхем в США обходится дороже, чем в других странах. Одна из основных – это, как и всегда, деньги.

В США рабочая сила стоит дороже, чем, например, в Тайване. Другими словами, TSMC приходится платить американским специалистам больше, и компенсировать ей дополнительные расходы на персонал вынуждены ее клиенты.

Другие немаловажные причины – это высокие затраты на импорт оборудования и создание производственных мощностей. В США есть отечественные поставщики оборудования для литографии, но только у нидерландской ASML есть самая передовая аппаратура в мире для выпуска полупроводников.

Выхода нет

Несмотря на дополнительные траты, американские ИТ-компании по-прежнему готовы закупать чипы у TSMC, которые она производит на территории США. Главным образом это происходит потому, что производственные линии компании в Тайване в настоящее время полностью загружены. У компаний есть выбор – ждать своей очереди неизвестно сколько или переплатить около 20% и сэкономить время.

Судя по всему, американские техногиганты, в том числе Amazon, Google и Microsoft, которым нужны свои процессоры для собственных облачных сервисов, все чаще выбирают второй вариант. Об этом свидетельствуют бахвальства TSMC, которая регулярно сообщает о своих грандиозных успехах на рынке США.