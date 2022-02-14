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Индексная книга (каталог) CNews*
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Peng Victor Пенг Виктор

СОБЫТИЯ


14.02.2022 AMD объявила о завершении сделки по приобретению компании Xilinx 1
23.04.2008 Из AMD ушел глава по маркетингу 1
16.04.2008 AMD уволит от 510 до 850 сотрудников в Остине 1
01.04.2008 AMD потеряла двух топ-менеджеров 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Peng Victor и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 3
AMD Xilinx 100 2
Nvidia Corp 4002 1
Microsemi 16 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 1
Silver Lake Partners - Altera 103 1
Lattice Semiconductor 27 1
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 21 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Achronix Semiconductor 5 1
Huawei 4677 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Intel Corporation 12811 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 72 2
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица - Программируемая пользователем вентильная матрица 143 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Microsoft Spartan Project - браузер 12 1
Rivet Robert - Ривет Роберт 13 1
Meyer Dirk - Мейер Дирк 42 1
Lisa Su - Лиза Су 59 1
США - Техас - Остин 189 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
TG Daily 98 1
VR-Zone 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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