AMD заняла рекордную долю рынка процессоров. Intel в большой опасности

AMD за четыре года почти втрое увеличила свою долю в сегменте х86-процессоров. Она превышает 31% против 12,4% в конце 2018 г. Ключом к успеху оказались серверные процессоры Epyc, выдавливающие с рынка Intel Xeon. Новые настольные и мобильные Ryzen тоже вносят свой вклад. Эксперты уверены, что в 2023 г. AMD закрепит свой успех.

AMD на коне

Доля AMD на мировом рынке х89-процессорвоперевалила далеко за 30%, согласно статистике Mercury Research. Это абсолютный рекорд для компании – она не прекращает теснить Intel.

Суммарная доля AMD в сфере процессоров с архитектурой х86 на начало 2023 г. составляла 31,3%. Годом ранее, к примеру, у нее было 28,5%. Но еще заметнее нарастающее влияние компании на рынок становится заметным, если сравнить актуальные показатели с IV кварталом 2018 г. Четырьмя годами ранее у AMD было лишь 12,3%, то есть всего за четыре года компания почти втрое увеличила свою долю.

Что важно, очевидное предположение о том, что все это стало возможным благодаря невероятно удачным процессорам Ryzen настольного сегмента, особенно серии 5000 образца осени 2020 г., будет в корне ошибочным. Мобильные версии Ryzen тоже особой роли в росте AMD не сыграли – своему успеху компания обязана в первую очередь серверным Epyc. В IV квартале 2018 г. их доля составляла лишь 4,2%, а спустя четыре года – уже 17,6%.

Все только начинается

По мнению экспертов портала WCCFTech, результаты, которых AMD добилась за последние четыре года, еще очень далеки от пиковых. Согласно их прогнозам, 2023 г. станет годом еще более сильного укрепления позиций компании в серверном сегменте, как за счет Epyc, так и за счет ускорителей линейки Instinct. К концу 2023 г. они могут занять более 30% в своем сегменте.

Фото: AMD Неоценимый вклад в успех AMD внесла ее ветеран и СЕО Лиза Су. Intel тоже попыталась поставить у руля своего ветерана, но это пока ни к чему не привело

AMD действительно сделала упор на серверные CPU и ускорители. В разработке находятся несколько новых моделей, многие из них почти готовы к релизу и поступят в продажу в течение 2023 г.

Победители и «проигравшие»

Если компания AMD растет, то должна быть другая компания, чьи показатели сокращаются. Это Intel – единственный в настоящее время конкурент AMD в области производства х86-совместимых CPU.

В IV квартале 2018 г. Intel была абсолютным лидером х86-рынка с суммарной долей 87,7%. В дальнейшем она от квартала к кварталу неуклонно сокращалась, где-то быстрее, где-то медленнее, лишь пару раз показав совершенно незначительный рост. Итог IV квартала 2022 г. – 68,7%.

Intel все еще считается лидером на рынке, но теперь далеко не таким непобедимым, как четырьмя годами ранее. Она сделала хороший ход, выпустив в октябре 2021 г. свои первые в истории гибридные мобильные и настольные CPU Core Alder Lake. Это позволило отвоевать несколько процентов у AMD, однако в серверном сегменте ей решительно нечего было противопоставить новейшим моделям Epyc.

WCCFTech пишет, что анонсированные недавно серверные Xeon семейства Sapphire Rapids вполне могут переломить ситуацию в пользу Intel, но решающую роль здесь сыграет AMD – все будет зависеть от того, что она покажет в течение 2023 г.

Шансов у Intel немного

На стороне AMD – более современные техпроцессы. Ее новые Ryzen серии 7000 силами тайваньской TSMC выпускаются по 5-нанометровым нормам, да еще и базируются на новейшей архитектуре Zen 4. Если упростить, то чем современнее топология, тем энергоэффективнее процессор, плюс тем выше его производительность и тем ниже тепловыделение.

Александр Грицай, Forecast NOW: Как сделать продукт для управления запасами лучше, чем у многомиллиардных ИТ-корпораций? Импортозамещение

У Intel из последних новинок, помимо Xeon Sapphire Rapids – процессоры Core серии Raptor Lake. Это развитие линейки Alder Lake в плане компоновки (высокопроизводительные и энергоэффективные ядра на одном кристалле), но новые процессоры получили серьезный прирост производительности. Тем не менее, они все еще 10-нанометровые – Intel выпускает их сама на своих фабриках, но на более современные нормы производства она перейти пока не в силах.

Уверенность в том, что в обозримом будущем Intel громогласно объявит о запуске хотя бы 7-нанометрового конвейера немного, особенно на фоне ужасающего финансового отчета за 2022 г. Последнюю четверть этого года Intel завершила с колоссальным чистым убытком (более $600 млн), что свидетельствует о неработоспособности программы по оживлению компании, объявленной ее новым гендиректором Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger) весной 2021 г.

Безусловно, это следствие, в том числе, глобального падения продаж техники в 2022 г., вызванного актуальной геополитикой и нестабильностью мировой экономики. AMD тоже не смогла увернуться от этого удара, но для нее он оказался не столь ощутимым, как для Intel.

Суммарно обе компании столкнулись с самым большим снижением поставок за более чем 30 лет. Это сильно повлияло на их продажи в потребительском сегменте. По итогам 2022 г. падение отгрузок составило 34% год к году, а в IV квартале 2022 г. оно достигло 19% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Тем не менее, AMD, в отличие от Intel, не заявляла о гигантских убытках.

Курьерская доставка и искусственный интеллект: финтех-тренды карточного бизнеса-2022 ИТ в банках

Intel может попытаться сдержать рост AMD путем демпинга. В обозримом будущем она собирается снизить цены на свои процессоры серии Alder Lake и завалить рынок дешевыми CPU.