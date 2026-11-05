Bluetooth ускорят в четыре раза без роста потребления энергии

Утверждена новая спецификация Bluetooth HDT, которая почти вчетверо увеличивает скорость передачи данных в режиме низкого потребления энергии. Первые устройства с поддержкой этого новшества ожидаются в начале 2027 г. На старых гаджетах HDT работать не будет, но обратную совместимость со старыми версиями Bluetooth, вероятно, оставят.

Bluetooth на скорости

Скорость передачи данных по технологии Bluetooth в режиме Low Energy увеличилась почти в четыре раза – с 2 Мбит/с до 7,5 Мбит/с. Как пишет портал Engadget, это стало возможным благодаря новой спецификации High Data Throughput (HDT), которую в начале ноября 2026 г. приняла профильная организация Bluetooth Special Interest Group (SIG)

Спецификация HDT заявлена как часть стандарта Bluetooth Core 7.0. Появление первых устройств его поддержкой предварительно запланировано на начало 2027 г.

Bluetooth – одна из старейших технологий беспроводной передачи данных, дошедших до наших дней. Ее премьера состоялась в 1998 г., и на начальном этапе ее использовали в первую очередь для передачи файлов между устройствами.

Постепенно, с развитием технологии, появились первые беспроводные гарнитуры для сотовых телефонов – предшественники современных TWS-наушников. Ранние версии Bluetooth позволяли передавать данные на расстоянии около 10 метров, нынешние – в среднем на 40 метров при условии отсутствия препятствий.

Нейросеть Nano Banana Bluetooth дополнительно ускорят, хотя большинство и прежде не упрекали его в медлительности

Отличительная особенность Bluetooth – полноценная обратная совместимость. Можно, к примеру, подключить к смартфону с Bluetooth 5.0 наушники с Bluetooth 1.0.

Для чего это нужно

Режим Low Energy в современных реалиях чаще всего используется беспроводными наушниками, что позволяет тратить меньше энергии на взаимодействие с ними. Но существуют и более экзотические способы применения этого режима – в России, к примеру, он используется рядом банков для беспроводной оплаты вместо NFC и без подключения к интернету.

Как пишет Engadget, новая спецификация тоже пригодится для беспроводных наушников. За счет вчетверо большей пропускной способности по Bluetooth можно передавать значительно больше данных за один промежуток времени, а это, в свою очередь. позволяет реализовать беспроводную передачу аудио более высокого качества. Также это открывает новые перспективы развития пространственного и многоканального звука.

Не музыкой единой

Технология High Data Throughput также может оказать положительное воздействие на стабильность Bluetooth-соединения и на его общую эффективность, считают аналитики Engadget. По их мнению, расширенный каналй передачи данных позволит Bluetootg будет лучше справляться с задачами, требующими обработки больших объемов информации — например, в приложениях с использованием искусственного интеллекта или в устройствах для пространственных вычислений.

Обещана польза от HDT и в гораздо более приземленных и повседневных задачах. Например, обновление прошивки носимых устройств (смарт-часов, фитнес-трекеров и пр.) будет проходить гораздо быстрее. Также подобные гаджеты станут тратить меньше времени на выгрузку в память смартфона накопленных данных о тренировках, сне и пр.

При всем этом повышение расхода энергии из-за High Data Throughput не ожидается благодаря профилю Bluetooth Low Energy, с которым она взаимодействует.

Когда ждать

По прогнозам специалистов Engadget, есть небольшая вероятность, что первые устройства с поддержкой High Data Throughput увидят свет до конца 2026 г. Что именно это будут за гаджеты, они не уточняют.

Однако гораздо выше вероятность дебюта техники с поддержкой HDT в самом начале 2027 г. В январе на протяжении последних 60 лет, с 1967 г., почти ежегодно проходит выставка Consumer Electronics Show. На ней показывают самые разные новинки техники, многие из которых через некоторое время появляются в рознице.

Не исключено, что первые новинки с поддержкой HDT покажут на CES 2027 – она пройдет 6-9 января 2027 г. в Лас-Вегасе (США).