Продажи десктопов и ноутбуков в Европе «достигли дна»

Обвал на западноевропейском рынке ПК

Продажи персональных компьютеров в странах Западной Европы в IV квартале 2022 г. упали на 38% по сравнению с октябрем-декабрем 2021 г. По данным исследовательской компании Canalys, в совокупности за отчетный период было отгружено 10,7 млн единиц персональных вычислительных устройств, в том числе портативных и настольных компьютеров, а также рабочих станций.

Аналитики зафиксировали худшие для вендоров ПК результаты в сегменте ноутбуков, продажи в котором уменьшились на 40% в натуральном выражении, до 8,6 млн штук. Объемы поставки десктопов, в свою очередь, сократились почти на треть.

По итогам всего 2022 г. западноевропейский рынок ПК уменьшился на 21% в штуках. Согласно прогнозу экспертов Canalys, отрицательная динамика продаж в этом регионе будет сохраняться на протяжении почти всего 2023 г., и лишь к заключительному кварталу ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

Аналитик Canalys Кирен Джессоп (Kieren Jessop) отмечает, что столь существенное падение продаж в сезон осенне-зимних праздников в промежутке между III и IV кварталами 2022 г. (поставки ПК потребительского уровня тогда сократились на 27%) произошло на фоне значительных скидок со стороны продавцов техники. Этот факт, на его взгляд, подчеркивает серьезность текущей экономической ситуации и ее влияния на потребительский спрос, а также внушительные масштабы накопленных поставщиками складских запасов готовой продукции.

В то же время не следует забывать о том, какими впечатляющими темпами расширялся рынок ПК в Западной Европе во время пандемии covid-19, считает Джессоп. Начиная со II квартала 2020 г., в течение восьми кварталов подряд продажи компьютеров здесь превышали показатели праздничного квартала 2019 г.

Как дела у крупнейших вендоров

Что касается успехов крупнейших мировых поставщиков ПК на рынке Западной Европы, то в IV квартале 2022 г. каждый из них – Lenovo, HP, Dell, Acer, Apple, Asus – отгрузили меньше девайсов в сравнении с показателями III квартала.

Lenovo и HP завершили IV квартал и весь 2022 г. в роли непререкаемых лидеров, поделив между собой львиную долю рынка – 26,9% и 23,7% по итогам года соответственно. Однако относительно показателей 2021 г. эксперты Canalys зафиксировали значительный спад продаж в натуральном выражении на уровне 17,6% и 26,1% год к году.

Третья позиция в рейтинге Canalys осталась за Dell, которая была вынуждена сократить поставки на 21,9%, что позволило американскому вендору удерживать 14,2% западноевропейского рынка на конец 2022 г.

Поставки Apple, согласно статистике Canalys, упали всего на 5,3%. Тем не менее компания испытала наиболее серьезный спад продаж выпускаемых ею компьютеров в сравнении с основными конкурентами: в IV квартале «яблочные» отгрузили на 39% меньше продукции, нежели в III.

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По сообщению портала TechSpot, в начале 2023 г. купертиновцам пришлось на два месяца остановить производство фирменных процессоров M2 для своих ПК, что, свидетельствует о плохих продажах последних.

Оттолкнувшись от дна

Западноевропейский рынок, вероятно, уже «достиг дна», и это, по словам Джессопа, не так уж и плохо. Европейцы по-прежнему опасаются экономических невзгод в краткосрочной перспективе, но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.

Европейские партнеры международных вендоров ПК сообщают о сокращении уровня своих складских запасов, что в свою очередь, делает возможным поэтапное наращивание объема поставок ПК в течения года.

Эксперт также отмечает, что несмотря на экономическую неопределенность, уровень безработицы в регионе остается невысоким и стабильным. Джессоп считает, что в 2024 г. рост рынка ПК здесь ускорится за счет отложенного потребительского спроса и более широкомасштабной кампании по переходу бизнеса на Windows 11 – в 2025 г. истекает срок поддержки предыдущей версии операционной системы – Windows 10 – ее разработчиком, корпорацией Microsoft.

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В Canalys считают, что рынок ПК Западной Европы сократится на 7% по итогам 2023 г., а затем, в 2024 г., вырастет на 12%. В 2025 г. положительная динамика сохранится и поставки вырастут еще на 15%.

Согласно прогнозу исследовательской компании IDC, продажи традиционных ПК во всем мире по итогам 2023 г. упадут на 10,7% к показателям 2022 г. Ожидать восстановления рынка, по мнению аналитиков, следует не ранее чем в 2024 г.