Apple тайно остановила выпуск чипов для Mac. Ее ноутбуки и ПК никто не покупает

Apple пришлось на два месяца остановить производство процессоров М2 для своих ноутбуков и десктопов. После повторного запуска объем выпуска сократился вдвое. Это свидетельствует об очень плохих показателях продаж компьютеров Mac, но Apple старательно не афиширует информацию об этом.

Когда новые процессоры некому продавать

Компания Apple столкнулась с едва ли не рекордным падением продаж ноутбуков MacBook новейших версий. Как пишет портал TechSpot, обвал оказался настолько сильным, что Apple пришлось пойти даже на остановку производства процессоров линейки М2 на длительный срок.

Чипы для Apple выпускает тайваньская TSMC, притом Apple является одним из крупнейших ее постоянных клиентов. В январе 2023 г., наряду с новыми заказами, TSMC получила от Apple приказ о заморозке производства CPU M2 на неопределенный срок. Конвейер в итоге простаивал в общей сложности два месяца, вплоть до начала марта 2023 г., но и после повторного запуска он работает далеко не на полную мощность — объемы выпуска вдвое меньше в сравнении с мартом 2022 г.

Это не замедлило отразиться на всех компаниях, участвующих в производстве чипов М2, в том числе на китайских поставщиках шариков припоя. Корейская компания Amkor Technology тоже пострадала — TSMC отгружает ей кремниевые пластины с чипами, а она занимается их нарезкой и корпусированием.

Apple темнит

На момент выхода материала не была известна официальная причина остановки производства чипов М2 — Apple пока держит ее в секрете. При этом 2022 г. ударил по многим крупным вендорам техники, в особенности компаниям, выпускающим смартфоны и компьютеры — из-за проблем в мировой экономике потребители резко сократили объемы закупок ПК и мобильников.

По всей вероятности, Apple не смогла уберечь себя от последствий мирового спада продаж, что подтверждает ее намерение уволить небольшую часть административного персонала — об этом писал Bloomberg в начале апреля 2023 г. Но про падение продаж MacBook Apple упорно не хочет говорить.

Между тем, ее ноутбуки могли повторить судьбу смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Plus, которые вышли осенью 2022 г. и незамедлительно провалились в мировой рознице. Пользователи обошли их вниманием ввиду почти полного отсутствия новшеств в сравнении со смартфонами iPhone предыдущего поколения.

Вполне вероятно, что MacBook могла постичь та же участь — новейшие ноутбуки Apple отличаются от предыдущего поколения лишь новым процессором, но многим потребителям вполне хватает производительности чипов серии М1.

Статистика, тем не менее, говорит об обратном — в IV квартале 2021 г. Apple занимала 7,7% мирового рынка ПК (настольных и мобильных), а годом позже увеличила свою долю до 10,7% (данные Statista.com).

Дело в финансах

Таким образом, доподлинно не установлено, что именно побудило Apple на два месяца остановить выпуск чипов М2 и затем возобновить его в половинном объеме. Но отчет компании за I квартал финансового 2023 г., который завершился для нее 31 декабря 2022 г., красноречиво указывает на первый за многие годы обвал выручки.

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В годовом исчислении этот показатель просел на 5%, и эксперты посчитали этот результат чрезмерно плохим для столь крупной компании. Основной урон компании нанесли iPhone — новые смартфоны плохо продаются и еще хуже производятся ввиду коронавирусных локдаунов в Китае, которые вводились на протяжении почти всего 2022 г. Под них попадала и компания Foxconn — крупнейший производитель iPhone в мире.

Свою лепту в падение выручки внесли и компьютеры Mac наряду с носимыми устройствами — Watch и AirPods. Судя по всему, их отгрузка сократилась ощутимее, чем предполагали аналитики, поскольку даже успех планшетов iPad не смог вывести итоговую выручку Apple в плюс.

Продажи iPad за год выросли на 30% в денежном выражении. Новые модели планшетов, в отличие от iPhone 14, получили массу положительных отзывов покупателей и, как следствие, продемонстрировали хорошие показатели продаж.

Для сравнения, выручка с продаж MacBook за отчетный период едва достигла $7,7 млрд, что для Apple это весьма и весьма немного. Годом ранее ноутбуки принесли ей $10,7 млрд. Эксперты сходятся во мнении, что и плохие финансовые показатели Mac, и остановка производства процессоров М2 — это все следствие даже не стагнации мировой экономики и сокращения глобального рынка ПК, а отсутствие на рынке новых компьютеров Apple. Компания ежегодно выпускает новые модели в конце года, но 2022 г. стал в этом плане исключением. При этом основные конкуренты Apple не стали брать с нее пример и продолжили предлагать новинки своим потенциальным покупателям.