PROMT выпустил новое поколение решений по машинному переводу для корпоративных и частных пользователей

Компания PROMT провела презентацию обновленной линейки продуктов – 22-го поколения решений для автоматизированного перевода текстов, документов и сайтов для корпоративных пользователей. Теперь все решения PROMT работают на основе нейронных сетей.

На презентации представили клиент-серверное решение PROMT Neural Translation Server, а также десктопные программы PROMT Expert NMT, PROMT Professional NMT и PROMT Master NMT. В основе продуктов – уникальная нейросетевая технология, позволяющая добиться высокоточного машинного перевода, который практически не требует редактирования и неотличим от перевода, выполненного человеком.

Коммерческий директор PROMT Никита Шаблыков, выступая на презентации, подчеркнул, что корпоративные решения PROMT надежны, так как обеспечивают полную конфиденциальность переводимых данных. «Решения PROMT работают офлайн, не обращаются к сторонним сервисам и гарантируют конфиденциальность любых переводимых данных», - отметил он.

Кроме того, решения PROMT помогают значительно повысить производительность при работе с текстами и документами на иностранных языках. «В зависимости от инфраструктуры решения PROMT могут обеспечивать перевод со скоростью 100 слов и выше – с такой скоростью не может работать ни один профессиональный переводчик», - пояснил Никита Шаблыков. По его словам, продукты PROMT 22-го поколения включают новую технологию для перевода документов – Format Filters. Эта технология позволяет повысить качество сохранения исходного форматирования, а, значит, сократить затраты на постредактирование.

Еще одно важное преимущество обновленных программных продуктов PROMT – возможность настройки нейронного машинного перевода на стороне заказчика со специальным модулем Training Add-on. Этот модуль позволяет обучать модели перевода на Windows и гарантирует конфиденциальность при работе с данными. «Настройка моделей перевода нужна для повышения качества машинного перевода, в том числе для того, чтобы грамотно переводить узкоспециализированную терминологию. С Training Add-on этот процесс возможен на стороне заказчика», –уточнил Никита Шаблыков.

PROMT Neural Translation Server – платформа для перевода любых документов и текстов для компаний и организаций любого размера. Интегрируется в сеть заказчика, не требует подключения к интернету и совместимо с Linux- и Windows-серверами.

PROMT Expert NMT – десктопная программа на основе нейронных сетей для перевода текстов любого объема, документации всех популярных форматов с сохранением исходного форматирования и деловой переписки. Продукт включает дополнительное приложение – QA Lab, позволяющее измерить и улучшить качество перевода.

PROMT Professional NMT – десктопная программа на основе нейронных сетей для перевода текстов любого объема, документации всех популярных форматов с сохранением исходного форматирования и деловой переписки. Продукт может быть интегрирован с SDL Trados Studio.

PROMT Master NMT - десктопная программа на основе нейронных сетей, предназначенная для частных пользователей. Поддерживает перевод текстов и документов любого объема, включает плагин для мгновенного перевода – PROMT Агент.