Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей

Promt выпустил новую программу для автоматического перевода на основе нейросетевых технологий – Promt Professional Neural для Windows. Новинка объединила лучшие качества облачных и декстопных решений.

В основе нового решения – гибридная технология Promt Neural, объединяющая нейросетевой подход и перевод на основе правил (RBMT). Нейросетевая модель Promt Neural обучена на 100+ млн параллельных сегментов и протестирована на значительных объемах репрезентативных выборок. Поэтому, по заявлениею представителей компании-разработчика, Promt Professional Neural демонстрирует качественно новый уровень перевода: тексты в результате получаются гладкими, не имеют «машинного акцента» и почти неотличимы от перевода, выполненного человеком.

С помощью Promt Professional Neural можно не только переводить слова, словосочетания и небольшие тексты, но и документы целиком – документы MS Office, RTF, PDF, ODF. Программа включает «Promt агент» – важный компонент всей линейки продуктов Promt, который позволяет переводить фрагменты текстов непосредственно во всех Windows-приложениях или браузерах в один клик. Он также переводит надписи на изображениях, веб-страницы и документы. Кроме того, в Promt Professional Neural можно посмотреть подробную словарную справку для отдельного слова или словосочетания, а также то, как это слово или словосочетание переводится в разных контекстах на реальных примерах из книг, научно-популярной, технической, публицистической литературы, энциклопедий и субтитров к фильмам. Общий объем контекстных примеров в программе для русского и английского языков – более 40 млн предложений с переводами. В программе предусмотрено использование контекстных примеров в режиме онлайн и в режиме офлайн. В онлайн-режиме программа обращается за примерами на сервис бесплатного онлайн-перевода Promt.One, а для автономного режима потребуется установка всей базы контекстных примеров на локальный компьютер.

Важная особенность новинки – гарантия информационной безопасности. При работе с конфиденциальной информацией можно не опасаться, что чувствительные данные утекут в сеть, так как Promt Professional Neural не требует подключения к интернету и дает возможность работать абсолютно автономно.

«Promt Professional Neural – уникальная разработка компании Promt, не имеющая аналогов на российском и зарубежном рынках. Большинство систем перевода на основе нейросетевых технологий работает в облаке или может быть установлено в корпоративную сеть, в то время как новинка от компании Promt – это программа, устанавливаемая непосредственно на персональный компьютер. В отличие от облачных систем, Promt Professional Neural обеспечивает полную конфиденциальность переводимой информации – решение не требует подключения к интернету и работает автономно», – сказал коммерческий директор Promt Никита Шаблыков.

Важно отметить, что, несмотря на использование нейросетевых технологий, переводчик от Promt имеет разумные системные требования к процессору и оперативной памяти, что позволяет использовать его на всех современных ПК и ноутбуках на Windows: требуется процессор класса Intel Core i5-44xx и старше (рекомендуется с шестью ядрами и больше), не менее 8 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ свободного места на системном диске для установки программы. Для использования контекстных примеров в офлайн-режиме потребуется еще 20 ГБ свободного места на системном диске. По умолчанию программа работает на CPU, но при наличии на ПК или ноутбуке установленного графического процессора (GPU) (разработчик рекомендует класса Nvidia Geforce GTX1050 и выше) будет автоматически использовать его возможности для увеличения скорости перевода.

Новое решение Promt позволит упростить работу профессиональных переводчиков, технических и ИТ-специалистов, менеджеров малых и средних компаний – всех тех, кто в профессиональной деятельности сталкивается с необходимостью оперативного перевода текстов и документов, а также обязан соответствовать требованиям корпоративной безопасности.

Первая версия программы-переводчика позволяет переводить с английского на русский и наоборот. В новых версиях появится нейросетевой офлайн-перевод для европейских и азиатских языков.