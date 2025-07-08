«Промт» и «Ред Софт» объявили о совместимости Promt.One с «Ред ОС М»

Компании «Промт» и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость мобильного приложения Promt.One и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы в протоколе испытаний и сертификате совместимости. Оба продукта входят в реестр российского ПО и подходят как организациям, так и частным пользователям, заинтересованным в замене иностранных ИT-решений на отечественные. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Мобильное приложение Promt.One решает наиболее востребованные задачи языкового перевода, сочетая в себе возможности переводчика, словаря и разговорника. Оно позволяет находить переводы отдельных слов и словосочетаний в словаре, а также переводить тексты целиком. Приложение устанавливается на устройства под управлением системы Android 5.0 и выше, а теперь еще и на устройства под управлением «Ред ОС М». Для перевода доступны более 20 языков в различных комбинациях. Переводчик может работать в онлайн и офлайн режимах. Перевод онлайн выполняется на базе технологии нейронных сетей, поэтому PromtOne выдает точный и естественно звучащий текст.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№ 19638 от 18.10.2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу с отечественными СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.