Разделы

ПО Цифровизация Импортонезависимость
|

«Промт» и «Ред Софт» объявили о совместимости Promt.One с «Ред ОС М»

Компании «Промт» и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость мобильного приложения Promt.One и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы в протоколе испытаний и сертификате совместимости. Оба продукта входят в реестр российского ПО и подходят как организациям, так и частным пользователям, заинтересованным в замене иностранных ИT-решений на отечественные. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Мобильное приложение Promt.One решает наиболее востребованные задачи языкового перевода, сочетая в себе возможности переводчика, словаря и разговорника. Оно позволяет находить переводы отдельных слов и словосочетаний в словаре, а также переводить тексты целиком. Приложение устанавливается на устройства под управлением системы Android 5.0 и выше, а теперь еще и на устройства под управлением «Ред ОС М». Для перевода доступны более 20 языков в различных комбинациях. Переводчик может работать в онлайн и офлайн режимах. Перевод онлайн выполняется на базе технологии нейронных сетей, поэтому PromtOne выдает точный и естественно звучащий текст.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№ 19638 от 18.10.2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу с отечественными СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них
Техника

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

Власти банкротят создателя «российского Starlink»

Александр Чеснавский, MWS: Мы активно движемся в сторону создания экосистемного бигтеха

Российский завод вложил 118 млрд рублей заемных денег в производство популярных чипов

Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора

Дожились. Разработку российских проектов предлагают отдать индусам, потому что своих ИТ-шников мало

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще