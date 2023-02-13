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Импортонезависимость
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PROMT запустила новую «Академическую программу» для образовательных учреждений

Компания PROMT, российский разработчик лингвистических решений в области машинного перевода, обновила свою «Академическую программу», которая позволяет приобрести ПО компании образовательным учреждениям на льготных условиях. Об этом CNews сообщили представители PROMT.

В программе могут принять участие государственные и частные высшие, средние и среднеспециальные образовательные учебные заведения, учебные центры, имеющие лицензии на ведение образовательной деятельности. Эти образовательные организации могут приобрести продукты как для локальной, так и для серверной установки:

Переводчик PROMT Expert NMT – локальная установка на одно рабочее место - языки: одна языковая пара; ОС: Windows; лицензия: бессрочно; специальная стоимость: 3000 руб.

PROMT Neural Translation Server – серверная установка ПО, при которой одновременно программой перевода сможет пользоваться ≤ 100 пользователей – языки: пять языков на выбор; установка в корпоративную сеть (кол-во конкурентных лицензий: 100); ОС: Linux, Windows; специальная цена на годовую подписку – 99,5 тыс. руб. в год.

Возможность приобретение решения для ОС Linux особенно актуален в связи с вопросами импортозамещения и обеспечением технологической независимости российских предприятий и организаций. Решение может быть установлено на отечественных операционных системах, таких как «Альт ОС», Astra Linux, «Ред OС» и др.

Благодаря ПО PROMT студенты лингвистических и других специальностей получат не только инструмент профессионального перевода, но и приобретут навыки работы с современными лингвистическими технологиями, что поможет в построении успешной карьеры в сфере профессионального перевода, маркетинга, PR и других специальностей, связанных с международной коммуникацией.

Педагогическому составу, аспирантам, научным сотрудникам системы перевода также помогут в научной деятельности и обеспечат конфиденциальный и быстрый перевод научной информации по любым дисциплинам, рабочей документации и переписки.

Компания бесплатно предоставляет обучающие материалы, презентации и видео для знакомства с продуктами.

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PROMT (ООО «ПРОМТ») – российский разработчик лингвистических ИТ-решений для корпоративного сегмента с более чем 30-летним опытом работы на российском и мировом рынках. Клиенты компании – компании в сферах ИТ, промышленности, финансов, торговли, науки, образования, ВПК, государственные структуры. Компания является участником инновационных проектов в России, среди которых разработка платформы для перевода патентов для Федерального института промышленной собственности (ФИПС), разработка специального мобильного приложения для Федеральной пассажирской компании (ФПК) для общения проводников с иностранными болельщиками Чемпионата мира по футболу 2018 и др.

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