Операционная система AlterOS совместима с системой машинного перевода PROMT Neural Translation Server for Linux

Группа компаний АЛМИ, разработчик операционной системы AlterOS и компания PROMT, создатель системы конфиденциального машинного перевода PROMT Neural Translation Server for Linux, объявили об успешном завершении тестирования совместной работы своих программных продуктов.

Решения PROMT на основе технологии PROMT Neural – это новое семейство высокотехнологичных решений для машинного перевода для компаний. PROMT Neural Translation Server, устанавливается на сервер компании, не требует подключения к интернету и работает автономно, гарантируя полную конфиденциальность переводимой информации. Решение последнего поколения (версия 22) способно обучаться на данных заказчика – на корпоративных глоссариях и ранее сделанных переводах, что обеспечивает качество перевода выше конкурентов. Поддерживает перевод для более чем 40 языков прямо в рабочей среде без дополнительных переключений между экранами, а также перевод документов с сохранением форматирования, веб-страниц и текстов любого объема.

AlterOS – операционная система, разработанная ГК АЛМИ в рамках реализации стратегии импортозамещения ПО. Создана на ядре Linux последнего поколения. Во всех версиях она полностью совместима с программными продуктами других производителей и с периферийными устройствами, отлично функционирует как на современных устройствах, так и на старых ПК. ОС сертифицирована ФСТЭК и внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).