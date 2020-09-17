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Promt представила обновленную линейку решений для корпоративных пользователей

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Promt провела онлайн-презентацию обновленной линейки продуктов – 21 поколения решений для автоматизированного перевода текстов, документов и сайтов для корпоративных пользователей. Специалисты компании рассказали о преимуществах и уникальных технологиях Promt.

На презентации представили клиент-серверное решение Promt Neural Translation Server, а также десктопную программу Promt Professional Neural. В основе продуктов - уникальная гибридная технология Promt Neural, сочетающая нейросетевой подход (NMT) и подход на основе правил (RBMT).

Руководитель отдела разработки систем машинного перевода Promt Александр Молчанов отметил: «Добиться высокого качества машинного перевода можно благодаря способности нейросетевой модели обучаться на ранее сделанных переводах. Наши системы сначала формируют основной "словарный запас", обучаясь на общеупотребимых данных, а затем "запоминают" узкие термины, обучаясь на контенте заказчика».

Кроме того, корпоративные решения 21 версии получили инструменты настройки на глоссариях для контроля терминологии.

«Любой пользователь может задать конкретному слову или словосочетанию определенный перевод - именно этот перевод будет отображаться в результате", - сказал Александр Молчанов.

Настройка оснащена простым интерфейсом, что удобно для конечного пользователя, и не требует специального обучения.

Коммерческий директор Promt Никита Шаблыков отметил: «Решения Promt обеспечивают конфиденциальность переводимых данных и могут работать в закрытом контуре. Promt Neural Translation Server интегрируется в корпоративную сеть заказчика и не требует подключения к интернету, Promt Professional Neural также работает полностью офлайн. Наши заказчики могут использовать переводчики Promt, не опасаясь того, что их данные могут оказаться в сети».

В рамках обновления переводчики Promt получили и другие возможности. Так, в клиент-серверном решении Promt Neural Translation Server можно переводить многоязычные документы: «Если у вас есть документ, например, на английском языке с вставками текста на французском, Promt Neural Translation Server переведет его на русский целиком - включая французские вставки», - пояснил Никита Шаблыков.

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