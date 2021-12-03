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Promt выпустила переводчик для macOS

Promt выпустила переводчик для macOS – Promt Master NMT, работающий на основе технологий нейронного машинного перевода.

Главная особенность нового продукта — это офлайн-перевод без обращения к облачным сервисам, что обеспечивает конфиденциальность и безопасность при работе с любой информацией. Переводимые данные не собираются и не передаются сторонним сервисам

В переводчике доступны два режима: «классический» (двухоконный) и «режим агента» (перевод выделенного текста во всплывающем окне). Promt Master NMT переводит не только тексты без ограничения по объему, но и поддерживает перевод документов MS Office (doc(x), ppt(x)) с сохранением исходного стиля и форматирования. Перевод 10-страничного документа с сохранением форматирования занимает меньше 1 минуты.

В режиме агента можно переводить выделенный текст непосредственно в приложениях Microsoft Office, а также в Apple iBooks, Apple TextEdit, Apple Pages, браузерах Safari, Chrome и других приложениях с поддержкой OS X Services. В программу включены справочные ресурсы: общелексические и специализированные словари, а также большая база примеров употребления слов в разных контекстах. Благодаря функции поиска с учетом морфологии они будут полезны не только при переводе или редактировании, но и при изучении английского или русского языков.

В первой версии продукта доступен перевод для русского и английского. В дальнейшем планируется добавить и другие языки через механизм встроенных покупок.

«Мы очень рады, что можем предложить поклонникам Mac устройств наш новый продукт. Наши пользователи, работающие на Window и Linux, уже давно смогли оценить качество нейронного перевода по технологии Promt Neural. Надеемся, что и пользователи macOS смогут по достоинству оценить и качество перевода, и удобство интерфейса нового продукта», − сказал Никита Шаблыков, коммерческий директор компании Promt.

Приобрести программу можно в магазине App Store. Есть два варианта приобретения: по подписке и постоянная лицензия. По подписке продукт стоит 1490 руб. в год.

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