«Домиленд» выпустил крупное обновление CRM ― CRM 4.0

В новой версии появился объединен интерфейс для девелоперов и УК, навигация структурирована по линейкам продуктов, а все заявки от жителей сосредоточены в разделе «Клиентский центр». Об этом CNews сообщили представители «Домиленд».

Ключевое изменение новой версии — отказ от разделения на пространства для девелоперов и УК, которое усложняло доступ к общим инструментам. Единый интерфейс позволил убрать дублирующие функции и объединить роли и доступы сотрудников — управлять всеми необходимыми инструментами стало проще.

В рамках обновления разработчики также поменяли дизайн, сделав его более персонализированным и адаптивным. Так, в новой версии появилась возможность переключения на темную тему и загрузки кастомных фонов, упрощенные интерфейсы с четкой иерархией, улучшенная навигация и гибридное меню.

Структура CRM стала более удобной для навигации по линейкам продуктов: сервисы ЖКХ, медиа и коммерческие сервисы, витрина недвижимости, смарт-системы и daily-сервисы.

Все обращения жителей сосредоточены в разделе «Клиентский центр». Если раньше заявки в аварийно-диспетчерскую службу, заказы у партнеров, бронирования мероприятий, заказ пропусков и чаты были разнесены по разным меню, то теперь все обращения жителей обрабатываются в едином разделе, что позволяет быстрее реагировать на запросы.

В новой версии СRM унифицирована логика уведомлений. Это позволит в будущем запустить новые функции для УК. Например, отложенные рассылки с возможностью планирования всех необходимых сообщений наперед.