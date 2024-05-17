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Цифровизация Внедрения
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«Домиленд» заключил партнерство с двумя управляющими компаниями ГК «Прогресс»

Две компании из состава ГК «Прогресс» успешно интегрировали в свою работу платформу «Домиленд», получив доступ к набору инструментов для управления жильем. Об этом CNews сообщили представители «Домиленд».

Благодаря приложениям и CRM-системе сотрудники теперь могут координировать работу аварийной службы, принимать и обрабатывать показания индивидуальных приборов учета, управлять начислениями и платежами, осуществлять массовую рассылку сообщений, публиковать новости и проводить опросы.

Дополнительно функциональность обеспечивает возможность проведения общих собраний собственников, что является важным шагом к созданию более прозрачной и открытой среды для всех жителей.

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«Мы очень рады видеть, как все больше компаний выбирают «Домиленд» в качестве своего решения для управления жилищно-коммунальным комплексом. Для нас это не только важный шаг к расширению нашего присутствия на региональном рынке, но и большая возможность подчеркнуть нашу приверженность более совершенной, цифровой и прозрачной системе управления недвижимостью. Внедряя высокотехнологичные решения, мы стремимся упростить и улучшить каждую сторону процесса управления жилищно-коммунальным комплексом – от оперативного реагирования на аварийные ситуации до своевременного и точного учета платежей. Наши партнеры в Иркутске теперь могут быть уверены, что у них есть все необходимые инструменты для эффективного управления и обслуживания своих объектов, а их жители получат исключительно качественный и удобный сервис», – сказала Валерия Блюкова. исполнительный директор «Домиленд».

«Домиленд» — российская PropTech-платформа, которую используют девелоперы и управляющие компании.

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