Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена»

На территории «ВТБ арена парк» заработала быстрая станция для зарядки электромобилей. Установку и запуск станции обеспечил оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group).

«ВТБ арена парк» — уникальный объект, объединивший под одной крышей футбольную и хоккейную арены, а также торговый центр «Арена плаза» с подземным паркингом. Размещенная зарядная станция будет актуальна не только для посетителей спортивных матчей на арене, но и для водителей электромобилей, проезжающих по Ленинградскому проспекту или третьему транспортному кольцу. В процессе заряда водителям есть чем заняться на территории комплекса.

«Установка зарядной станции Sitronics Electro на подземном паркинге — ещё один шаг к обеспечению максимального количества услуг для комфортного пребывания гостей на «ВТБ арене». Мы смогли решить важную проблему, возникающую у водителей электромобилей, которые часто посещают мероприятия комплекса, торговый центр, а также являются владельцами апартаментов ЖК «Арена парк» и жителями близлежащих районов. Сотрудничество с Sitronics Electro, одним из лидеров своей отрасли, позволит нам стать частью масштабной зарядной инфраструктуры, которую компания создаёт по всей стране», — сказал Андрей Лунтовский, генеральный директор компании «ВТБ арена».

Зарядная станция мощностью 60 кВт оснащена популярными коннекторами — CCS2, CHAdeMO и Type 2, поддерживает одновременную зарядку двух электромобилей: на медленном и быстром портах. Процесс быстрой зарядки занимает 20-40 минут, это время электромобилисты могут провести в торговом центре. Воспользоваться медленной зарядкой смогут водители, которые едут на матч или концерт.

Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ
Поддержка ИТ-отрасли

«Мы всегда выбираем наиболее привлекательные точки для установки зарядных станций. Паркинг на территории ТЦ «Арена плаза» — отличное решение. Мы уверены, что благодаря уникальности объекта зарядка станет популярным местом у электромобилистов», — сказал Андрей Гурленов, исполнительный директор Sitronics Electro.

По данным «Автостата», с января по октябрь 2022 г. в России было куплено 2090 новых электромобилей, что на 34% больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Количество станций по России уже достигает 4,5 тыс. Sitronics Electro развивает сеть зарядных станций по всей стране: ЭЗС оператора заряжают электромобили и электробусы в Москве, Московской области, Сочи, Нижнем Новгороде и Ульяновске.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок российских облачных сервисов вырос почти в полтора раза

В России в два раза рухнули продажи систем хранения данных

РЖД может перестать продавать билеты на поезда. Во всем виновата IBM и ее z-архитектура

«Ростелекому» выдадут 2,5 миллиарда на подключение военкоматов к интернету

Московский госфонд медстрахования мигрирует с «железа» и софта IBM, Oracle, Cisco на российские решения

Власти начали бомбардировать исками бежавшую из России Dell

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы

Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще