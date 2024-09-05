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Sitronics Electro создала зарядную инфраструктуру для электробусов в автобусном парке №2 в Санкт-Петербурге

Компания Sitronics Electro, оператор зарядной инфраструктуры, в августе 2024 г. завершила первый этап контракта по строительству электрозарядной инфраструктуры Санкт-Петербургского автобусного парка №2. Оператор установил и подключил 16 зарядных станций мощностью 150 кВт. Станции будут заряжать электробусы через разъём типа CCS2.

На втором этапе Sitronics Electro подключит установленные зарядные станции и сами электробусы к комплексной системе диспетчеризации собственной разработки. Комплекс будет включать продукты ePark — диспетчеризацию самих зарядных станций и eTrace — мониторинг подвижного состава.

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Цифровизация

«В России уже более 2 тыс. электробусов. Они комфортнее, экологичнее, экономичнее и тише по сравнению с дизельным и бензиновым городским транспортом. Мы в Sitronics Electro рады активному развитию электрического транспорта и поддерживаем этот тренд. Уже установили 147 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов в 11 регионах. Электробусы заряжаются через пантограф или кабель в зависимости от предпочтений заказчика, а также требуемой скорости заряда, и Sitronics Electro создаёт зарядную инфраструктуру для любого типа зарядки этого транспорта», — сказал Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro.

Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) — российский оператор и производитель оборудования зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и ПО для управления зарядными станциями.

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