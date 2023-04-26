Разделы

ПО Софт
|

Платформа по управлению ЭЗС и мобильное приложение Sitronics Electro получили регистрацию в Роспатенте

Российский оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировал в Роспатенте две разработки на базе собственного ПО — платформу управления ЭЗС и мобильное приложение.

Sitronics Electro не только строит зарядную инфраструктуру по всей стране, но и развивает собственный софт. Ранее система управления зарядными станциями Sitronics Electro базировалась на партнёрском софте, но по мере развития сети и расширения функционала оператор полностью перешёл на свою систему, включающую платформу управления ЭЗС и мобильное приложение для водителей.

Платформа обеспечивает взаимодействие зарядных станций с серверной частью, приём и обработку платежей, сбор статистики о зарядке и многое другое. Мобильное приложение помогает водителям электромобилей находить зарядные станции и управлять процессом зарядки.

«Ланит Омни» представила свою low-code платформу
ПО

«Sitronics Electro сегодня — полноценный IT-разработчик. Мы нарастили сильную экспертизу в протоколе OCPP, разработали ряд уникальных функций, например, автоматический выбор коннектора для пользователей нашей сети. Кроме того, большое внимание мы уделяем пользовательскому опыту и дизайну. Такой подход позволяет нам предлагать лучшие цифровые решения как водителям электромобилей, так и владельцам станций», — сказал исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете

В России запретят монополию App Store на приложения для iPhone. Закон уже написан

На ноутбуки в магазинах принудительно установят российские ОС Linux

Угрозы Microsoft оказались пустыми. Из России она не уходит, офис не закрывает, деньги текут рекой

Мир перевернулся. Microsoft призвала не покупать компьютеры с Windows

Выручка создателя «Моего офиса» выросла в четыре раза всего за год. Гигантские убытки в прошлом

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще