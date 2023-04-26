Платформа по управлению ЭЗС и мобильное приложение Sitronics Electro получили регистрацию в Роспатенте

Российский оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировал в Роспатенте две разработки на базе собственного ПО — платформу управления ЭЗС и мобильное приложение.

Sitronics Electro не только строит зарядную инфраструктуру по всей стране, но и развивает собственный софт. Ранее система управления зарядными станциями Sitronics Electro базировалась на партнёрском софте, но по мере развития сети и расширения функционала оператор полностью перешёл на свою систему, включающую платформу управления ЭЗС и мобильное приложение для водителей.

Платформа обеспечивает взаимодействие зарядных станций с серверной частью, приём и обработку платежей, сбор статистики о зарядке и многое другое. Мобильное приложение помогает водителям электромобилей находить зарядные станции и управлять процессом зарядки.

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«Sitronics Electro сегодня — полноценный IT-разработчик. Мы нарастили сильную экспертизу в протоколе OCPP, разработали ряд уникальных функций, например, автоматический выбор коннектора для пользователей нашей сети. Кроме того, большое внимание мы уделяем пользовательскому опыту и дизайну. Такой подход позволяет нам предлагать лучшие цифровые решения как водителям электромобилей, так и владельцам станций», — сказал исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.