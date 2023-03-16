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Sitronics Electro запустила в Туле быструю зарядную станцию для электромобилей

Sitronics Electro запустила в Туле быструю зарядную станцию для электромобилей. Зарядная станция расположена в центральной части города на открытом паркинге ТРЦ «Макси». Для зарядки электромобиля водителю будет достаточно получаса.

Установку и подключение электрозарядной станции (ЭЗС) осуществили специалисты Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). На протяжении всего времени оператор будет обеспечивать ее техническое обслуживание и поддержку водителей.

Станция мощностью 50 кВт оснащена коннекторами CCS2, CHAdeMO и Type 2. Зарядить свой электромобиль можно через приложение Sitronics Electro. В течение 30 минут, занимающих процесс зарядки, электромобилисты могут провести время в торговом центре.

«Наша команда продолжает активное строительство электрозарядной инфраструктуры по всей стране. Тула — популярный туристический город, где наблюдается уверенный рост количества электротранспорта, поэтому мы надеемся, что запуск быстрой станции в центре города станет для туляков дополнительным стимулом к переходу на электромобили», — сказал исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Это уже не первая ЭЗС, запущенная Sitronics Electro. Станции оператора уже заряжают электромобили в Москве, Сочи, Ульяновске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Московской, Ростовской и Ленинградской областях, в Краснодарском крае.

«Мы рады предоставить уникальную услугу для посетителей нашего ТРЦ «Макси» — единственный торговый центр Тулы, на чьей территории появилась зарядка для электромобилей. Мы идём в ногу с современными технологиями, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса на наших объектах», — сказал заместитель коммерческого директора «Макси девелопмент» Юрий Крестиничев.

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