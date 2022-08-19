Sitronics Electro установила зарядные станции для электромобилей в Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel

Электрозарядные станции (ЭЗС) мощностью 142 кВт и 44 кВт появились на паркинге Cosmos Collection Izumrudny Les, входящего в Cosmos Hotel Group. Установку оборудования обеспечил оператор зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Зарядные станции для электромобилей были установлены в рамках сотрудничества Cosmos Hotel Group и Sitronics Group, входящих в АФК «Система». В дальнейшем компании планируют установить ЭЗС во всех городах присутствия отелей Cosmos Hotel Group.

Электрозарядные станции с коннекторами типа CCS 2, CHAdeMO и Type 2 находятся на территории бесплатной охраняемой парковки Cosmos Collection Izumrudny Les. Зарядить свой электромобиль может любой желающий через приложение Sitronics Electro.

«Применение новых технологий в наших отелях и забота об окружающей среде являются важными элементами стратегии развития Cosmos Hotel Group. Широкая география наших отелей дает нам возможность вносить вклад в популяризацию «зеленых» технологий. Мы всегда открыты для участия в подобных проектах, тем более, если они носят социальный характер», — сказал президент Cosmos Hotel Group Алексей Акиндинов.

30-60 минут, в течение которых происходит процесс зарядки, электромобилисты могут провести в одном из десяти ресторанов, расположенных на территории отеля, в СПА-центре, спортивном комплексе, бане и других зонах отдыха.

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«При установке ЭЗС в Cosmos Collection Izumrudny Les мы предусмотрели разные пользовательские сценарии, поэтому установили сразу две станции — быструю и медленную. Благодаря наличию двух ЭЗС у водителей есть возможность выбрать наиболее подходящий под ситуацию формат и тариф: если гость приехал с ночёвкой, он может воспользоваться медленной станцией, а если проездом, то быстрой станцией постоянного тока. В ближайшее время мы также планируем предоставить отелю набор переходников, чтобы обеспечить возможностью заряда водителей всех моделей электромобилей», — отметил исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Установку и подключение ЭЗС обеспечили специалисты Sitronics Electro. Оператор также организует сервисное обслуживание зарядных станций и техподдержку для водителей.