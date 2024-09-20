Sitronics Electro усовершенствовала систему диспетчеризации ePark собственной разработки

Компания Sitronics Electro добавила новые функции в ePark — систему диспетчеризации ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС), которую используют 13 электробусных парков в 11 регионах России. Новые функции ePark помогают оперативно уведомлять диспетчеров, фиксировать и распределять обязанности пользователей системы.

Сегодня ePark отслеживает статусы 147 УБЗС, способных одновременно заряжать более 580 электробусов. Платформа оптимизирует процесс заряда за счет гибких настроек системы, что обеспечивает своевременный выход электробусов на маршрут.

Новые функции ePark упрощают отслеживание и контроль работы ультрабыстрых зарядных станций, позволяют оперативно реагировать на нарушения работоспособности оборудования. Это стало возможно благодаря дашборду с улучшенными графиками настроек о процессе заряда, вольт-амперными характеристиками и динамическим отображением статуса зарядных сессий. Мониторинг в режиме одного окна отслеживает статус и температуру зарядных станций для контроля и выявления скрытых дефектов. При возникновении инфраструктурных рисков теперь диспетчеру придут экстренные уведомления в мессенджер.

В ePark появилось разграничение прав на оператора, диспетчера и администратора, что улучшает безопасность платформы. Изменить настройки станций могут только сотрудники парка с определённым доступом. Управление станциями предоставляется диспетчеру и администратору и включает изменение статуса, применение ограничений по мощности, току, напряжению и температуре и установку режимов работы электробусного парка по расписанию или в конкретные периоды. Администратору, обладающему максимальным количеством прав, доступны логирование действий пользователей, создание и изменение их учётных записей.

«Всё больше автобусных парков выбирают комплексные проекты: приобретают электробусы, ЭЗС для их заряда и систему диспетчеризации. Сейчас система диспетчеризации ePark подключена в 11 городах России, в том числе в крупном электробусном парке в Москве. Теперь система диспетчеризации ePark позволяет точнее видеть возникающие проблемы и быстрее на них реагировать. Гибкая балансировка и разные режимы помогают эффективно использовать свободные мощности, прогнозировать и распределять время зарядных сессий в течение дня, а также исключать перегрузку электросети. Это ещё больше сокращает риски простоя электробусов», — сказал Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro.

Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) — российский оператор и производитель зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и ПО для управления зарядными станциями.