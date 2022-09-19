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Sitronics Electro установила ультрабыструю зарядную станцию для общественного электробуса в Волгограде

В рамках пилотного проекта «КАМАЗ» передал Волгограду электробус, который будет в течение месяца курсировать в тестовом режиме. Зарядную станцию для электробуса обеспечил оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group).

Электробуc, курсирующий в городе по троллейбусному маршруту №15А, сможет своевременно заряжаться и следовать расписанию без задержек.

Специалисты Sitronics Electro установили оборудование мощностью 300 кВт. С помощью ультрабыстрой зарядной станции электробус подзаряжается за 10 минут, запас хода составляет 50 км. Весь месяц оператор будет контролировать работу зарядной станции в системе управления и мониторинга. С помощью программного обеспечения, которым оснащена станция, специалисты смогут составлять график зарядки электробусов, получать отчеты по потреблению электроэнергии, проводить онлайн-мониторинг сети и состояния батареи электробуса. Также ПО помогает быстро выявлять поломки станции.

«Благодаря пилотному проекту мы знакомим город с современными технологиями, показываем, что электробусы — отличная альтернатива привычному городскому транспорту. Это экономичность в обслуживании, отсутствие выбросов и шума, а также мобильность и комфорт пассажиров. Наша задача как оператора электрозарядной инфраструктуры — обеспечить бесперебойность работы электробуса и показать городу удобство использования электрического транспорта», — сказал Андрей Гурленов, исполнительный директор Sitronics Electro.

По его словам, ультрабыстрая зарядная станция быстро восполняет объём батареи, а программное обеспечение позволяет следить за процессом зарядки и оперативно вносить любые изменения по запросу города.

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Сотрудничество Sitronics Electro с ПАО «КАМАЗ» проходит в рамках государственной программы комплексного развития городского электрического общественного транспорта.

Ранее Sitronics Electro приняла участие в пилотном проекте по созданию инфраструктуры для пассажирского общественного электротранспорта в Сочи.

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