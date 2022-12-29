Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Sitronics Electro установила станции для быстрой зарядки электромобилей в Ленобласти

В северных районах Ленинградской области запущены в работу 5 быстрых станций, которые поддерживают стандарт зарядки GB/T, совместимый с китайскими электромобилями. Установку и запуск обеспечил оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group).

Две станции расположены на АЗС на Новоприозерском шоссе в сторону популярного направления в Карелию. Также у водителей появилась возможность зарядить электромобиль в Выборге у ТРК «Ребус» и на автомобильном пункте пропуска через российско-финляндскую границу в Торфяновке. Ещё одна станция находится на АЗС на кольцевой автомобильной дороге напротив ТРЦ «Мега Парнас».

На электрозарядных станциях мощностью 150 кВт доступны три вида коннекторов — GB/T, CCS2 и CHAdeMO. С момента запуска станций наибольшей популярностью пользуется новый для российских водителей разъём GB/T — более 50 успешных сессий меньше, чем за месяц.

Важная особенность каждой станции — развитая инфраструктура рядом. Пока идёт зарядка, водитель может отдохнуть и воспользоваться доступными сервисами — выпить кофе или закупиться в дорогу. Мощность зарядной станции — 150 кВт — экономит время водителя и позволяет зарядить электромобиль до 80% за 15-20 минут. Следить за статусами станций и запускать зарядку можно с помощью мобильного приложения Sitronics Electro.

«Мы надеемся, что установка зарядных станций на популярных направлениях в сторону Карелии и Финляндии снимет сомнения по поводу доступности инфраструктуры и сделает владение электромобилем более свободным», — сказал Андрей Гурленов, исполнительный директор Sitronics Electro.

Базы данных в облаке: почему бизнес все чаще выбирает DBaaS
Маркет

Федеральный проект по созданию инфраструктуры для электромобилей реализован совместно с комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. До конца 2023 г. продлена мера по обнулению транспортного налога для владельцев транспортных средств с электродвигателями.

«В Ленинградской области сохраняется высокий транзитный межрегиональный поток и ежегодно растет количество туристов на автомобильном транспорте. В этом году также наблюдается рост количества электромобилей на дорогах, поэтому для нас важно обеспечить для них комфорт передвижения — доступную зарядную инфраструктуру. В наших планах за три года установить 68 быстрых зарядных станций по всей области», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

Евросоюз ввел санкции против AstraLinux, Шадаева и Роскомнадзора

Huawei закрывает бизнес-подразделение в России и увольняет тысячи сотрудников

Рынок российских облачных сервисов вырос почти в полтора раза

В России в два раза рухнули продажи систем хранения данных

РЖД может перестать продавать билеты на поезда. Во всем виновата IBM и ее z-архитектура

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для юных пользователей

Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще