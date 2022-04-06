Расширение лицензий на техподдержку для «РестАрт»

С 23 марта 2022 г. предприятия общественного питания, которые используют на своих кассах популярное решение «РестАрт» могут выбрать подходящий уровень техподдержки. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Разработчики выпустили лицензии на технологическую поддержку двух уровней: «РестАрт. Лицензия на технологическую поддержку» («Проф» 12 месяцев); «РестАрт. Лицензия на технологическую поддержку» («Стандарт» 12 месяцев).

Подробную информацию можно найти в регламенте для техподдержки «РестАрт».

Расценки на расширение лицензий на техподдержку для «РестАрт»

Чтобы иметь доступ к технологической поддержке, необходимо приобрести подписку. После оплаты счета пользователю будет предоставлен доступ к скачиванию релизов «1С-Рарус» При обращении на линию техподдержки необходимо сообщить регистрационный номер и наименование организации (физ. лица), на которую оформлено программное решение.

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.