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«Систэм электрик» представила новую линейку преобразователей частоты SystemeVar STV630

Российская компания «Систэм электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представила отраслевые преобразователи частоты SystemeVar STV630.

Новая серия SystemeVar STV630 разработана в соответствии с требованиями российских промышленных предприятий и объектов инфраструктуры. Отличительная особенность устройств – это наличие специальных насосных и вентиляторных функций. Так, согласно ГОСТ Р 53325-2012 необходимо контролировать исправность моторного кабеля от преобразователя частоты до двигателя. SystemeVar STV630 имеет пожарный режим работы, полностью соответствующий Государственному стандарту. Устройство в состоянии готовности, без команды «старт», проводит диагностику моторного кабеля.

Также в числе функций – мультинасос, двойная рампа разгона/торможения, защита от внешних факторов, автоматический рестарт и подхват на ходу.

Устройство представлено в двух вариантах питающего напряжения (1Ф 220В и 3Ф 380В) и диапазоне мощностей от 0,4 до 630 кВт.

SystemeVar STV630 имеет съёмную русскоязычную LCD панель оператора и светодиод, который меняет свой цвет в зависимости от состояния устройства. Преобразователь позволяет подключить PTC датчик температуры. STV630 способен работать в самых тяжелых условиях благодаря покрытию плат класса 3С3, защищающему компоненты в непосредственной близости от промышленных источников химических выбросов, и широкому диапазону рабочих температур от -20 до +50 °С. Перегрузочная способность составляет 120% в течение 60 секунд, 150% – в течение 3 секунд, что позволяет их использовать в компрессорных применениях.

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Цифровизация

Преобразователи частоты SystemeVar STV630 оснащены встроенным ЭМС-фильтром класса С3, который обеспечивает высокую электромагнитную совместимость за счёт уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть и дросселем звена постоянного тока (DC-реактор), защищающим преобразователь от скачков напряжения и переходных процессов в энергосистеме.

Устройства имеют встроенный протокол связи Modbus RTU и уникальные возможности по расширению коммуникаций с использованием Modbus TCP или BACnet MS/TP.

Для ввода в эксплуатацию устройств новой серии специально создано программное обеспечение SystemeVAR Tool. ПО позволяет вводить и копировать параметры, проводить диагностику, тестировать контрольные клеммники в режиме симуляции и имеет режим контрольной панели для отладки и пробного пуска.

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