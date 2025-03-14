Академия Softline и компания «Диасофт» объявляют о партнерстве и запуске нового курса обучения

Академия Softline и компания «Диасофт», разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляют о начале партнерства, которое станет основой для запуска нового обучающего курса по администрированию системы управления базами данных (СУБД) Digital Q.DataBase. Планируемый старт курса – 28 апреля. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

На фоне стремительного технологического прогресса и растущего спроса на квалифицированные ИТ-кадры, сотрудничество открывает новые возможности в подготовке системных администраторов в сфере управления базами данных и других высокотехнологичных направлений. Курс «Основы администрирования Digital Q.Database» разработан при поддержке специалистов «Диасофт» и направлен на получение основных знаний и навыков для администрирования СУБД Digital Q.DataBase: управление (запуск, остановка, рестарт, мониторинг), понимание логической и физической структуры, настройка и конфигурирование на основе особенностей архитектуры, управление правами пользователей, резервное копирование, репликация нескольких серверов, основы оптимизации запросов и другие аспекты. Обучение длится 3 дня и включает теорию, демонстрационные примеры и практические задания, которые выполняются на подготовленной виртуальной машине с предустановленной СУБД Digital Q.DataBase.

Благодаря применению передовых методик и технологий, обучение станет более практическим и ориентированным на реальные задачи, с которыми сталкиваются специалисты в своей ежедневной работе.