Разделы

ПО Кадры
|

Академия Softline и компания «Диасофт» объявляют о партнерстве и запуске нового курса обучения

Академия Softline и компания «Диасофт», разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляют о начале партнерства, которое станет основой для запуска нового обучающего курса по администрированию системы управления базами данных (СУБД) Digital Q.DataBase. Планируемый старт курса – 28 апреля. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

На фоне стремительного технологического прогресса и растущего спроса на квалифицированные ИТ-кадры, сотрудничество открывает новые возможности в подготовке системных администраторов в сфере управления базами данных и других высокотехнологичных направлений. Курс «Основы администрирования Digital Q.Database» разработан при поддержке специалистов «Диасофт» и направлен на получение основных знаний и навыков для администрирования СУБД Digital Q.DataBase: управление (запуск, остановка, рестарт, мониторинг), понимание логической и физической структуры, настройка и конфигурирование на основе особенностей архитектуры, управление правами пользователей, резервное копирование, репликация нескольких серверов, основы оптимизации запросов и другие аспекты. Обучение длится 3 дня и включает теорию, демонстрационные примеры и практические задания, которые выполняются на подготовленной виртуальной машине с предустановленной СУБД Digital Q.DataBase.

Благодаря применению передовых методик и технологий, обучение станет более практическим и ориентированным на реальные задачи, с которыми сталкиваются специалисты в своей ежедневной работе.

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

В России близится создание Министерства рекламы

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта

Трагически погиб основатель самого известного в мире торрент-трекера

Прокуратура требует приговорить бывшего ИТ-директора Росреестра к долгому сроку и многомиллионному штрафу

Pokemon Go вместе с командой разработчиков продана саудитам

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще