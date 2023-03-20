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«Яндекс» открывает исходный код YTsaurus — своей главной платформы для работы с большими данными

«Яндекс» опубликовал исходный код YTsaurus. Это платформа для хранения и обработки больших данных, с которой работает большинство сервисов «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Платформа подходит для широкого круга задач, от аналитики до обучения сложных моделей с миллиардами параметров. Например, «Поиск» строит с помощью YTsaurus поисковый индекс, а беспилотные автомобили используют платформу, чтобы обрабатывать данные о поездках и улучшать свои алгоритмы. YTsaurus управляет суперкомпьютерами «Яндекса», распределяя нагрузку так, чтобы их вычислительные мощности использовались наиболее эффективно.

«Яндекс ведет разработку YTsaurus — или YT, как мы называем ее внутри — с 2010 г. Мы начали строить собственную экосистему для больших данных, потому что ни одно из имевшихся на рынке решений не удовлетворяло всем нашим требованиям. Сейчас YTsaurus — один из ключевых элементов внутренней инфраструктуры «Яндекса». Над платформой работают десятки разработчиков, и ее возможности постоянно расширяются», — сказал руководитель отдела технологий распределенных вычислений Максим Бабенко.

YTsaurus — отказоустойчивая и легко масштабируемая платформа. В «Яндексе» она развернута на десятках тысяч серверов и обрабатывает экзабайты данных; с ней работает каждый второй сотрудник компании. YTsaurus можно использовать как классическую MapReduce-систему, но при этом она поддерживает и другие популярные подходы к обработке данных — например, у нее есть интеграции с ClickHouse и Apache Spark.

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«Платформа YTsaurus отлично зарекомендовала себя в «Яндексе». Теперь мы сделали ее доступной и за его пределами. Наибольшую пользу YTsaurus может принести крупным компаниям, которые обрабатывают гигантские объемы данных на тысячах серверов в условиях постоянно возрастающей нагрузки. Мы уверены, что публикация кода выведет платформу на новый виток развития, как это уже было с другими нашими продуктами», — отметил руководитель Yandex Cloud Алексей Башкеев.

Исходный код и документация YTsaurus доступны на GitHub. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Использовать платформу или доработать ее под себя может любой желающий.

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