Разделы

Инфраструктура
|

Интернет-гигант начал собирать серверы на базе бывшей в употреблении и устаревшей оперативки

Американский интернет-гигант Meta* изящно решил для себя – хоть и частично – проблему дефицита серверной DRAM. Модули DDR4 при списании старых серверов теперь извлекают и подключают к новым машинам. Взаимодействие устаревшего и передового «железа» обеспечивает кастомный адаптер на основе ASIC Vistara.

Meta* повторно использует DDR4 в новых серверах

Корпорация Meta* нашла способ смягчить для себя последствия нынешнего острого дефицита оперативной памяти. В компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) теперь собирают новые серверы с использованием старых модулей DRAM DDR4, извлеченных из списанных устройств, пишет The Register.

Срок эксплуатации серверов, используемых Meta*, составляет от 3 до 5 лет. В то же время модули памяти, входящие в их состав, могут без проблем использоваться на протяжении 7-10 лет. Таким образом, при списании машины еще не исчерпавшая свой ресурс DDR4 тоже отправляется в утиль, что в текущей ситуации вряд ли можно назвать наиболее оптимальным решением.

«Подружить» стремительно устаревающую, но все еще пользующуюся спросом DDR4 с современными CPU инженеры Meta* сумели, разработав CLX-экспандер на базе собственного чипа Vistara.

Подробнее о Vistara

Vistara представляет собой специализированный чип (ASIC), который обеспечивает обмен данными между ОЗУ на базе DDR4 с самыми современными процессорами, поддерживающие исключительно более новую DDR5, через высокоскоростную шину PCIe x16 пятого поколения в соответствии со стандартом CXL (Compute Express Link) 2.01/1.1.

ram6.jpg
Фото: fabrikasimf / FreePik
Meta* повторно использует DDR4 в новых серверах

Каждая такая микросхема объединяет два независимых 72-битных канала памяти DDR4, поддерживает скорость в 3200 МТ/с и суммарную емкость до 256 ГБ при использовании 64-гигабайтных модулей. За управление внутренней логикой и распределением потоков данных в Vistara отвечает пара кастомных ядер на базе открытой архитектуры RISC-V.

ASIC Vistara распаивается на кастомной плате расширения CXL, которая располагает разъемами под DIMM-модули памяти с поддержкой стандарта DDR4.

С использованием получившегося таким образом девайса в Meta* собирают «серверы памяти» (MemServer) на базе процессора AMD Epyc пятого поколения (Turin) со 158 ядрами. Каждый такой сервер объединяет 768 ГБ оперативной памяти DDR5 и 256 ГБ стандарта DDR4.

Модули Vistara в таком сервере подвергаются обдуванию направленным потоком воздуха для их дополнительного охлаждения для поддержания их стабильной работы. Поток генерируется мощными вентиляторами. Такой подход позволяет обеспечить стабильную работу системы даже при высоких нагрузках, отмечает The Register.

Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу?
Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу? Импортонезависимость

Операционная система, управляющая работой сервера, «видит» установленную DDR4 как дополнительную беспроцессорную ноду NUMA и задействует ее при исчерпании имеющегося объема DDR5-памяти, которой отдается приоритет.

Взаимодействие с Vistara обеспечивает модифицированная версия CXL-драйвера для ядра Linux, исходный код которого либо уже передан, либо будет передан сообществу разработчиков Linux в ближайшее время, говорится в документе, посвященном технологии и оказавшемуся в распоряжении The Register.

Решение уже приносит пользу

Как утверждают в Meta*, технология уже внедрена в инфраструктуру компании, насчитывающую несколько миллионов серверов, которые задействованы в решении широкого круга задач, таких как дезагрегированный инференс моделей машинного обучения (используется в рекомендательных системах), обработка больших данных (Big Data), обеспечение работы распределенного кеша, а также для сборки ПО, разработка которого ведется в соответствии с методологией CI/CD.

Инструменты вроде Apache Spark и Hive оперируют колоссальными объемами данных, исчисляющимися терабайтами и даже петабайтами, и для их обработки нуждаются в сотнях гигабайт оперативной памяти. Внезапное исчерпание ее доступного объема чревато «нарушением протекания критически важных процессов бизнес-аналитики и функционирования ML-пайплайнов», а внедрение Vistara позволяет снизить риски возникновения подобных ситуаций и повысить общую надежность системы, отмечают в Meta*.

Внедрение технологии также позволило компании снизить расходы на инфраструктуру, в частности, на четверть сократить численность парка серверов, используемых для дезагрегированного инференса. Наконец, она банально позволяет сэкономить на приобретении дополнительных модулей ОЗУ, которые в последнее время сильно подорожали.

* признана властями РФ экстремистской организацией. Ее деятельность на территории РФ запрещена

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Матюшин, Nexign: Как ценность больших данных меняет требования к ИТ-системам

Крупнейшие российские телеком-операторы просят снять запрет на монтаж базовых станций на территории вузов

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами

В России остановлена треть проектов по строительству ЦОД

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще