Вверх рванули цены на память древнего стандарта DDR3

DDR3 дорожает

Производители электроники на фоне дефицита современных компонентов обратили свое внимание на оперативную память давно морально устаревшего стандарта DDR3.

Согласно данным исследовательской компании TrendForce, высокие цены на более производительные DRAM-чипы DDR4 подталкивают вынуждающиеся в них компании к приобретению DDR3-микросхем на спотовом рынке. Увеличение спроса на DDR3-память, в свою очередь, ведет к ее удорожанию. Эксперты не уточняют, на сколько конкретно выросли в цене микросхемы памяти данного типа, а лишь констатируют факт возникновения такой тенденции.

На спотовом рынке DRAM в период 3 по 9 июня 2026 г. в целом сохранялась динамика, характерная для предыдущих периодов, оцененных командой TrendForce: цены практически по всем позициям, растут. Спрос остается высоким, покупатели демонстрируют готовность переплачивать за столь нужные им чипы. Особую активность демонстрируют покупатели чипов актуального стандарта DDR5.

fabrikasimf / FreePik DDR3 начала дорожать

Средняя цена на массовые чипы памяти DDR4 на спотовом рынке за минувшую неделю выросла на 2,22%. Например, за микросхему памяти емкостью 8 Гбит, или 1 ГБ (1Gx8) и производительностью 3200 MT/s 3 июня 2026 г. просили $35,12, а по состоянию на 9 июня – уже $35,9. Сильнее других востребованных DRAM-чипов подорожали DDR5 на 16 Гбит (2Gx8) с производительностью 4800/5600 MT/s – на 2,72%. Теперь за такие чипы придется выложить в среднем $44, тогда как неделей ранее ценник на них составлял $42,83. Микросхемы DDR4 емкостью 16 Гбит (2Gx8) eTT – наоборот, вопреки тренду подешевели на 1,63%, до $12,1.

Спрос имеется

DDR3 как стандарт ОЗУ появился в 2007 г., 19 лет назад. Сегодня актуальным является DDR5, возникший в 2020 г., а на подходе – первые коммерческие DDR6. Более современные чипы отличаются улучшенной энергоэффективностью, производительностью и повышенной емкостью.

Одной из компаний, решивших выпускать электронные комплектующие на основе «древней» DDR3 является китайская Colorful. В апреле 2026 г. CNews писал, что она готовится начать производство материнской платы Colorful D3 на базе чипсета Intel H110, появившегося на рынке в 2015 г. Портал VideoCardz также сообщал, что в ассортименте продукции Colorful появятся модели системных плат на микросхемах Intel H81.

В январе 2026 г. CNews писал, что материнские платы с поддержкой DDR3 стали заметно лучше продаваться.

Прогнозы сбываются

Производители DRAM на протяжении многих лет постепенно снижали объемы выпуска чипов DDR3, направляя высвободившиеся мощности на выпуск продукции более современных стандартов.

В феврале 2025 г. издание Tom’s Hardware сообщило о том, что ведущие производители DRAM могут и вовсе прекратить выпуск чипов DDR4 и DDR3 к концу 2025 г. из-за ценового давления со стороны китайских игроков рынка. Digitimes предупреждал, что при таком сценарии дефицит DDR3 и DDR4 возникнет уже во второй половине 2025 г.

Эксперты прогнозировали рост цен на чипы DDR3 еще в 2024 г., до возникновения глобального дефицита компонентов в связи с бумом технологий искусственного интеллекта. Однако тогда предполагалось, что к подорожанию памяти этого типа приведет именно прекращение ее поставок, запланированное крупными участниками рынка вроде Samsung или Sk Hynix.