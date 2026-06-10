Разделы

Электроника
|

Вверх рванули цены на память древнего стандарта DDR3

Операвная память морально устаревшего стандарта DDR3 вновь пользуется спросом. На спотовом рынке ее продажи поползли вверх, а за продажами устремились и цены. Закупаться чипами DDR3, а не более современными DDR4 и DDR5, бизнес вынуждает непрекращающийся рост цен на последние.

DDR3 дорожает

Производители электроники на фоне дефицита современных компонентов обратили свое внимание на оперативную память давно морально устаревшего стандарта DDR3.

Согласно данным исследовательской компании TrendForce, высокие цены на более производительные DRAM-чипы DDR4 подталкивают вынуждающиеся в них компании к приобретению DDR3-микросхем на спотовом рынке. Увеличение спроса на DDR3-память, в свою очередь, ведет к ее удорожанию. Эксперты не уточняют, на сколько конкретно выросли в цене микросхемы памяти данного типа, а лишь констатируют факт возникновения такой тенденции.

На спотовом рынке DRAM в период 3 по 9 июня 2026 г. в целом сохранялась динамика, характерная для предыдущих периодов, оцененных командой TrendForce: цены практически по всем позициям, растут. Спрос остается высоким, покупатели демонстрируют готовность переплачивать за столь нужные им чипы. Особую активность демонстрируют покупатели чипов актуального стандарта DDR5.

ram6.jpg
fabrikasimf / FreePik
DDR3 начала дорожать

Средняя цена на массовые чипы памяти DDR4 на спотовом рынке за минувшую неделю выросла на 2,22%. Например, за микросхему памяти емкостью 8 Гбит, или 1 ГБ (1Gx8) и производительностью 3200 MT/s 3 июня 2026 г. просили $35,12, а по состоянию на 9 июня – уже $35,9. Сильнее других востребованных DRAM-чипов подорожали DDR5 на 16 Гбит (2Gx8) с производительностью 4800/5600 MT/s – на 2,72%. Теперь за такие чипы придется выложить в среднем $44, тогда как неделей ранее ценник на них составлял $42,83. Микросхемы DDR4 емкостью 16 Гбит (2Gx8) eTT – наоборот, вопреки тренду подешевели на 1,63%, до $12,1.

Спрос имеется

DDR3 как стандарт ОЗУ появился в 2007 г., 19 лет назад. Сегодня актуальным является DDR5, возникший в 2020 г., а на подходе – первые коммерческие DDR6. Более современные чипы отличаются улучшенной энергоэффективностью, производительностью и повышенной емкостью.

Одной из компаний, решивших выпускать электронные комплектующие на основе «древней» DDR3 является китайская Colorful. В апреле 2026 г. CNews писал, что она готовится начать производство материнской платы Colorful D3 на базе чипсета Intel H110, появившегося на рынке в 2015 г. Портал VideoCardz также сообщал, что в ассортименте продукции Colorful появятся модели системных плат на микросхемах Intel H81.

В январе 2026 г. CNews писал, что материнские платы с поддержкой DDR3 стали заметно лучше продаваться.

Прогнозы сбываются

Производители DRAM на протяжении многих лет постепенно снижали объемы выпуска чипов DDR3, направляя высвободившиеся мощности на выпуск продукции более современных стандартов.

Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок»
Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок» Цифровизация

В феврале 2025 г. издание Tom’s Hardware сообщило о том, что ведущие производители DRAM могут и вовсе прекратить выпуск чипов DDR4 и DDR3 к концу 2025 г. из-за ценового давления со стороны китайских игроков рынка. Digitimes предупреждал, что при таком сценарии дефицит DDR3 и DDR4 возникнет уже во второй половине 2025 г.

Эксперты прогнозировали рост цен на чипы DDR3 еще в 2024 г., до возникновения глобального дефицита компонентов в связи с бумом технологий искусственного интеллекта. Однако тогда предполагалось, что к подорожанию памяти этого типа приведет именно прекращение ее поставок, запланированное крупными участниками рынка вроде Samsung или Sk Hynix.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Хижний, Tikitrik: Серьезные сложности с учетом активов появляются уже после 200–500 сотрудников

В России создан и готовится к запуску в производство негорючий энергоемкий аккумулятор для электромобилей и БПЛА

Сотрудники крупного девелопера перестали «теряться» на удаленных объектах благодаря единой системе контроля

Сбор с телефонов и ноутбуков, ввозимых в Россию, привяжут к брендам и характеристикам

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

Рынок радиоэлектроники в России вырос до 4 трлн рублей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще