G-Core Labs объявила о выходе на рынок Германии

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, запустил первую немецкую точку присутствия своего облака во Франкфурте-на-Майне. В сервис интегрирована технология шифрования Intel SGX для создания высокозащищенных анклавов. Также в облаке доступна ИИ-платформа, поддерживающая полный цикл машинного обучения любой сложности.

Это первая точка присутствия облака компании в Германии и шестнадцатая в мире. Немецкие серверы защищены от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов и расположены в надежных дата-центрах Tier III. Облачные сервисы работают на процессорах Intel Xeon Scalable (Ice Lake) третьего поколения. Уровень услуг обеспечивается SLA 99,95% с финансовыми гарантиями. Новая локация позволит клиентам легко масштабировать ИТ-инфраструктуру, ускорить развитие бизнеса, проводить разработку и тестирование новых продуктов быстро и с максимальной защитой.

ИИ-платформа, являющаяся частью облака G-Core Labs, позволяет дополнительно ускорить и удешевить процесс машинного обучения. Сервис обеспечивает всю необходимую инфраструктуру – от ПО до фреймворков, поддерживает полный цикл обучения любой сложности, позволяет организовать непрерывную доставку моделей и совместную работу над ними, а также предоставляет каталог готовых шаблонов и моделей. В платформу интегрированы все современные решения для получения и обработки данных, в том числе Kafka, Storm, Spark, PySpark, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, MongoDB. Наибольшую пользу от использования ИИ-сервиса смогут получить проекты, связанные с распознаванием людей, документов, предметов и изображений.

За дополнительную защиту данных в облаке G-Core Labs отвечает технология шифрования Intel SGX. С ее помощью в виртуальных машинах создаются высокозащищенные анклавы. В зашифрованную область не сможет получить доступ ни провайдер, ни кто-либо извне, даже если облачные серверы будут взломаны. Эта технология шифрования – важное приобретение для индустрий, которые работают с персональными данными и отличаются повышенными требованиями к безопасности: в первую очередь, это финансовый сектор, здравоохранение и ритейл.

«Наше облако глубоко интегрировано с другими продуктами и сервисами компании, в том числе с международной сетью доставки контента, которая охватила все континенты и вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Команда G-Core Labs обладает экспертизой по экспансии онлайн-бизнеса в сложные регионы: например, в известную мощными DDoS-атаками Латинскую Америку, а также в страны, требующие специальных юридических знаний: Китай и Индию. Мы будем рады поделиться этими знаниями с клиентами, планирующими расширить свой бизнес», — отметила директор немецкого офиса G-Core Labs Елена Симон.

Помимо Франкфурта-на-Майне, публичные облака G-Core Labs доступны еще в 16 локациях, в том числе в Люксембурге, Амстердаме, Москве, Токио, Сингапуре, Манассасе и Санта-Кларе (США). Компания наращивает мощности и планирует запуск более 20 дополнительных точек присутствия облака по всему миру.