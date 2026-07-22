«Ред Софт» выпустила корректирующие релизы «Ред ОС» версий 8.0.3 и 7.3.7

Компания «Ред Софт» объявила о выходе корректирующих релизов «Ред ОС» версий 8.0.3 и 7.3.7. Операционная система получила обновление ядра Linux, обновлённые окружения, улучшенный интерфейс и расширенные возможности для разработки.

Свежие дистрибутивы доступны на официальном сайте Ред ОС.

В состав «Ред ОС 8.0.3» вошло ядро Linux версии 6.12.92-1. Все уязвимости ядра Linux, известные на момент выпуска обновления, успешно закрыты.

В инсталляторе «Ред ОС 8.0.3» по умолчанию выбрано графическое окружение KDE — привычный интерфейс для пользователей, переходящих с других операционных систем. В обновление также вошла новая версия окружения GNOME 48 с расширенными возможностями для комфортной работы.

Обновлены темы оформления рабочего стола для KDE и MATE: исправлено отображение иконок и шрифтов, устранены проблемы с масштабированием экрана блокировки, переработаны оттенки светлой и тёмной тем. Добавлен новый пак обоев и обновлены иконки Papirus.

В «Ред ОС 8.0.3» появился встроенный «Магазин приложений Ред ОС» (redos-store 2.5.6). Утилита для быстрого поиска, удобной установки, обновления и удаления программ доступна по умолчанию в каждом окружении: KDE — в разделе «Настройка», MATE — в «Параметрах», GNOME — в общем списке программ.

Сам «Магазин приложений» стал удобнее и функциональнее. Система научилась самостоятельно подбирать оптимальный источник для загрузки пакетов, а в окружении KDE реализована полноценная интеграция с системным треем. Теперь при нажатии правой кнопки мыши по иконке можно получить доступ к уведомлениям «Магазина приложений».

Настройка режима «Киоск» стала значительно удобнее благодаря новой графической утилите из состава redos-kiosk-utils. Реализована возможность запуска одного приложения на полный экран для инфокиосков, инфопанелей, электронных очередей и терминалов самообслуживания.

Обновлена фильтрация доступных приложений и добавлено отображение доменных пользователей. Появилась возможность работать с сетевыми директориями, с сетевыми принтерами, сканерами МФУ. Также реализовано автоматическое размещение значков в конфигурациях с несколькими экранами.

«Киоск» поддерживает два режима настройки: интерактивный — пошаговое обновление настроек через диалог, не интерактивный — обновление указанных параметров через ключи командной строки.

В установочный образ включены актуальные версии ключевых приложений: браузеры Chromium и Firefox, почтовый клиент Thunderbird, набор офисных программ LibreOffice 26.2.2 и драйверы Nvidia 580.95.05. Для запуска Windows-приложений в репозитории доступны PortProton и Wine 11. Подсистема печати CUPS была обновлена до версии 2.4.14 и получила исправления ошибок и улучшенную совместимость с принтерами.

Обновились встроенные системные утилиты. Join-to-domain теперь поддерживает защищённое подключение к контроллеру домена по протоколу LDAPS, что повышает безопасность обмена данными. Доработан алгоритм ввода в домен в крупных инфраструктурах с большим числом контроллеров — система стабильно выбирает оптимальный сервер для подключения. Улучшена генерация конфигурации pam_winbind.conf, что делает интеграцию с доменом более надёжной с первого подключения.

В репозиторий «Ред ОС 8.0.3» добавлены PostgreSQL 18 и OpenJDK 25 LTS. OpenJDK предлагает новые функции шифрования и надёжные методы аутентификации, защищающие данные от несанкционированного доступа.

Теперь пользователям доступна система мониторинга Zabbix 7.4 и Grafana 13.0.1. В составе репозитория — Samba 4.23.5 и свежие версии инструментов контейнеризации: Kubernetes 1.33–1.36, Docker 29.5.1, Podman 5.7, k3s, Helm и другие. Также добавлены LLVM 20, Tomcat 11, MariaDB 11.8, .NET 10 и Openssl версии 3.5.5. FreeRDP 3 теперь входит в состав установочного образа «Ред ОС» по умолчанию.

Основная поддержка «Ред ОС 7.3» планируется к завершению 31 декабря 2026 г. В корректирующий релиз «Ред ОС 7.3.7» вошли обновлённые системные утилиты с доработанным дизайном интерфейса, расширенные наборы драйверов и прошивок, а также свежие версии популярных приложений. Однако разработчик призывает пользователей заранее планировать переход на «Ред ОС 8» — флагманскую версию операционной системы.

Обновлена утилита «Мастер обновления Ред ОС», используемая для плавного перехода с «Ред ОС 7.3» на «Ред ОС 8.» Теперь перед началом обновления система выполняет предварительную проверку совместимости. Это позволяет выявить потенциальные проблемы заранее и сделать переход на новую версию «Ред ОС» более предсказуемым.