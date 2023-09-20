Наставник, лидер, мотиватор: 87% россиян вдохновляет их руководитель

Больше трети сотрудников (37%) стараются поддерживать общение со своим руководителем в нерабочее время, а каждый четвертый — доверяет своему управленцу настолько, что готов делиться с ним личными секретами, следует из опроса* бизнес-клуба «Атланты» и службы исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Совместный отдых в неформальной обстановке — один из способов укрепления отношений в коллективе. Больше половины (67%) россиян любят проводить время со своим руководителем на корпоративах и им нравится, когда лидер может повеселиться с ними. Чаще остальных поддерживают совместный досуг персонал из сфер производства (57%), продаж (53%) и ИТ (53%). Хотя 18% отметили, что не могут до конца расслабиться на празднике в присутствии управленцев. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В работе с руководителем для большинства сотрудников важна свобода действий и участие в принятии решений. 79% работников признались, что предпочитают сотрудничать с лидерами, придерживающимися демократического или либерального стиля управления. Кроме того, для подавляющего большинства (82%) важны не только профессиональные компетенции управленца, но и его личность. Большинство опрошенных хотят работать с порядочным и эмпатичным человеком. И лишь 12% респондентов нравится, когда руководитель авторитарен и полностью контролирует работу подчиненных.

«Роль управленца не ограничивается поддержкой операционных процессов. Она включает в себя и совершенствование работы компании, и повышение мотивации в коллективе. Больше половины сотрудников (57%) видят ценность своего руководителя и его положительное влияние на развитие бизнеса. Чаще остальных это отмечают сотрудники из сфер производства (63%), ИТ (63%), маркетинга (57%). Кроме того, большинство призналось, что их действующий руководитель служит для них наставником (35%), лидером (29%) и мотиватором (24%). Это позитивный тренд, указывающий на развитие в стране культуры менеджмента», — сказал Михаил Воронин, основатель бизнес-клуба «Атланты».

Кроме того, россияне рассказали, как часто они взаимодействуют со своим управленцем. До трех раз в течение дня общаются с руководителем треть опрошенных, чуть меньше (27%) — несколько раз в течение недели, а 12% — каждый час. Ежечасная вовлеченность руководителя характерна для сфер HR (28%), маркетинга (22%) и производства (21%).

*В опросе приняли участие 2249 россиян из городов с населением от 1 млн человек. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования с 25 августа по 10 сентября 2023 г.