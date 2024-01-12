ГК Applite объявляет о запуске программы поддержки образовательных учреждений в рамках импортозамещения ПО

ГК Applite, разработчик отечественного программного обеспечения, рада объявить о запуске программы поддержки образовательных учреждений в процессе импортозамещения. Целью данной программы является помощь образовательным организациям в безболезненном переходе на отечественное программное обеспечение, не прерывая учебный процесс. Об этом CNews сообщили представители Applite.

В рамках этой программы Applite предоставляет бесплатные бессрочные лицензии операционной системы Атлант с централизованной системой управления программным обеспечением и технической поддержкой на шесть месяцев. Образовательные учреждения высшего, среднего или дополнительного профессионального образования имеют право на получение лицензий на безвозмездной основе в рамках данной программы.

Программа ГК Applite была разработана с учетом наличия дефицита системных администраторов, обладающих опытом работы с Linux-системами , особенно в детских садах, школах и техникумах. Поэтому в течение полугода наша техническая поддержка будет оказывать помощь ИТ-специалистам в освоении нового программного обеспечения по управлению ИТ-инфраструктурой и его внедрению в образовательные учреждения.

Программа поддержки образовательных учреждений в процессе импортозамещения от ГК Applite предоставляет уникальную возможность образовательным организациям комфортно перейти на отечественное ПО и сократить затраты на лицензионное программное обеспечение, а также на его поддержку.

«Для успешной реализации перехода на отечественное программное обеспечение необходимы компетентные специалисты, способные грамотно управлять ИТ-инфраструктурой. Поэтому в рамках программы наша компания предоставляет бесплатное сопровождение и поддержку ИТ-специалистам на протяжении шести месяцев. Мы осознаем важность бесперебойного учебного процесса, поэтому наша цель - обеспечить плавный переход на отечественный софт образовательным организациям, минимизируя препятствия и предоставляя соответствующий уровень поддержки», - отметил директор по стратегическому развитию ГК Applite Артем Стыценко.

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ГК Applite является производителем отечественного программного обеспечения. Специализируется на разработке решений, которые удовлетворяют потребности клиентов в различных секторах, включая образование.