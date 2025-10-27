Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Компания ООО «Атлант» получила сертификат соответствия стандарту «Сделано в России»

Компания ООО «Атлант», входящая в группу компаний Applite™, занимающаяся производством программного обеспечения (ПО) любой сложности, в том числе высоконагруженного ПО (операционная система «Атлант»), получила сертификат соответствия о том, что программное решение «система централизованного управления Layerpie™» является уникальным и соответствует стандарту «Сделано в России». Успешное подтверждение соответствия требованиям «Сделано в России» позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Более того, на технологию по распространению программного обеспечения у системы Layerpie™ имеется патент, что в совокупности с сертификатом «Сделано в России» доказывает не только уникальность, но еще и надежность применения такого ПО в инфраструктуре заказчика. Об этом CNews сообщили представители ООО «Атлант».

«Мы уже не первый год получаем обратную связь от рынка о факторах успеха нашей технологии управления программным обеспечением, в том числе системным — сказал руководитель ГК Applite™ Стыценко Артем. — Для нас важно не просто продвигать наши решения, но и вместе с пользователями подводить итоги применения Layerpie™ в реальной инфраструктуре, на основании которых мы улучшаем характеристики, вносим коррективы. Теперь у нас появляется возможность заявить о наших отечественных достижениях на экспортных рынках, укрепляя имидж не только наших ИТ-продуктов, но и имидж нашей страны».

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в сертификации: как превратить затратную процедуру в конкурентное преимущество

Московское метро переходит на Astra Linux и Postgres Pro

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Андрей Маркин, Netlab: Мы предлагаем ИБП СBR для бизнеса, который не терпит пауз

Началось массовое производство отечественного мини-ПК, похожего на Mac mini. Внутри него американский процессор

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/