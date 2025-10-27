Компания ООО «Атлант» получила сертификат соответствия стандарту «Сделано в России»

Компания ООО «Атлант», входящая в группу компаний Applite™, занимающаяся производством программного обеспечения (ПО) любой сложности, в том числе высоконагруженного ПО (операционная система «Атлант»), получила сертификат соответствия о том, что программное решение «система централизованного управления Layerpie™» является уникальным и соответствует стандарту «Сделано в России». Успешное подтверждение соответствия требованиям «Сделано в России» позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Более того, на технологию по распространению программного обеспечения у системы Layerpie™ имеется патент, что в совокупности с сертификатом «Сделано в России» доказывает не только уникальность, но еще и надежность применения такого ПО в инфраструктуре заказчика. Об этом CNews сообщили представители ООО «Атлант».

«Мы уже не первый год получаем обратную связь от рынка о факторах успеха нашей технологии управления программным обеспечением, в том числе системным — сказал руководитель ГК Applite™ Стыценко Артем. — Для нас важно не просто продвигать наши решения, но и вместе с пользователями подводить итоги применения Layerpie™ в реальной инфраструктуре, на основании которых мы улучшаем характеристики, вносим коррективы. Теперь у нас появляется возможность заявить о наших отечественных достижениях на экспортных рынках, укрепляя имидж не только наших ИТ-продуктов, но и имидж нашей страны».