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Разработчики Elma365 и отечественной ОС «Атлант» подтвердили совместимость продуктов

Операционная система «Атлант» и Low-code платформа Elma365 подтвердили совместимость. Дистрибутив Elma365 корректно устанавливается на серверы под управлением ОС, платформа работает быстро и стабильно.

ОС «Атлант» — это российский программный комплекс, который позволяет администратору корпоративных сетей централизованно управлять сетью АРМ любого размера. Операционная система минимизирует риски инфраструктурных сбоев, обеспечивает отказоустойчивость и быстрое масштабирование ИТ-инфраструктуры. Совместимость Low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma365 с операционной системой «Атлант» позволит российским заказчикам решить одновременно несколько задач: перейти на решения, не подверженные санкционным рискам, снизить финансовые затраты и время как на внедрение данных продуктов, так и на дальнейшее техническое сопровождение ИТ-инфраструктуры.

Технологическое сотрудничество и совместимость программных продуктов дает компаниям возможность использовать отечественное ПО для автоматизации бизнеса как операционную систему, так и как платформу для создания корпоративных приложений. Перед заказчиками данное партнёрство открывает возможности обработки данных в программном стеке, включенном в реестр российского ПО.

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«Сотрудничество позволит увеличить аудиторию потенциальных клиентов за счет прогрессивной части, которая уже использует российское ПО на своих предприятиях. Мы бесконечно впечатлены темпами развития ПО такого класса, а совместимость с Elma365 доказывает универсальность ОС “Атлант”», — сказал Александр Захваткин, архитектор облачных платформ ELMA.

«Совместимость ОС “Атлант” с Low-code-платформой для автоматизации внутренних бизнес-процессов, электронного документооборота, CRM и клиентского сервиса Elma365 представляет собой важный этап в развитии экосистемы наших технологий. Клиенты теперь могут внедрять такой ИТ-продукт на требуемом количестве пользовательских рабочих мест и быть уверенными, что весь функционал платформы будет бесперебойно работать в среде ОС “Атлант”. Государственные и коммерческие компании смогут с легкостью автоматизировать свои бизнес-процессы и обеспечить технологический суверенитет комплексно с помощью отечественных решений», — отметил Артем Стыценко, директор по стратегическому развитию ГК Applite.

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