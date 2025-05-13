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Счастливая Мария
Счастливая Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 784 2
|Анлим-Софт - Unlim-Soft 3 1
|Applite - Атлант ГК 25 1
|Аргос НПФ 8 1
|Microsoft Corporation 24814 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
|Рустамов Рустам 435 2
|Шадаев Максут 1041 1
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