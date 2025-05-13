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Счастливая Мария



13.05.2025 Интеграция платформы «Дозор» и ОС «Атлант»: повышение уровня безопасности и снижение затрат на ИТ-инфраструктуру в транспортной отрасли. 1
24.10.2024 «Ред Софт» и «Анлим-Софт» объявили о партнерстве 1
29.08.2024 Система сбора данных с металлодетекторов и IP-камер «АРГОС» совместима с СУБД «Ред База Данных» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Счастливая Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 784 2
Анлим-Софт - Unlim-Soft 3 1
Applite - Атлант ГК 25 1
Аргос НПФ 8 1
Microsoft Corporation 24814 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10375 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 474 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2596 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7958 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1082 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 112 1
Рустамов Рустам 435 2
Шадаев Максут 1041 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1741 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
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