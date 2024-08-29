Система сбора данных с металлодетекторов и IP-камер «АРГОС» совместима с СУБД «Ред База Данных»

Российским аэропортам стали доступны решения по обеспечению безопасности, разработанные отечественными ИТ-компаниями. СУБД «Ред База Данных» компании «Ред Софт» обеспечит оперативную и точную обработку информации, поступающей из системы сбора данных с досмотровых комплексов «АРГОС» компании «Анлим-Софт».

Ранее глава Минцифры Российской Федерации Максут Шадаев рассказал о планах принятия поправок к закону о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ). В частности, планируется полностью перевести российские аэропорты на отечественное программное обеспечение. Важность принятия подобных мер особенно заметна на фоне инцидента, произошедшего в июле. 19 июля масштабный сбой сервисов Microsoft нарушил работу крупнейших иностранных авиакомпаний.

Компании «Ред Софт» и «Анлим-Софт» провели тестирование совместимости продуктов из своих экосистем, чтобы предоставить российским аэропортам готовые и удобные решения для обеспечения безопасности территории и пассажиров. Система сбора данных с досмотровых комплексов «АРГОС» стабильно работает с СУБД «Ред База Данных», передавая поступающую информацию для обработки, хранения и классификации .

Система «АРГОС» осуществляет сбор и обработку информации со всех типов досмотровых комплексов: ручные и стационарные металлодетекторы, интроскопы, газоанализаторы, спектрометры и т.д. Решение позволяет консолидировано собирать и хранить информацию о триггерных событиях (срабатываниях), обрабатывать их и связывать с фото и видеофрагментами для более быстрой идентификации потенциального нарушителя. Система прошла обязательную сертификацию в рамках Постановления Правительства №969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности» и позволяет пользователям не только выполнять требования законодательства, но и строить собственный ситуационный центр для централизованного мониторинга всех пропускных пунктов.

СУБД «Ред База Данных» обеспечивает стабильную и наглядную работу с данными, поступающими от системы «АРГОС». Безопасность СУБД от компании «Ред Софт» подтверждена сертификатом соответствия №2729 ФСТЭК России: решение полностью соответствует новым Требованиям по безопасности информации к системам управления базами данных, утвержденных приказом ФСТЭК России №64 от 14 апреля 2023 г. по 4 классу защиты. Решение можно применять в инфраструктурах с повышенными требованиями к информационной безопасности, а также использовать для хранения и обработки персональных данных. Команда «Ред Софт» самостоятельно и независимо развивает продукт и оказывает высококвалифицированную техническую поддержку. Поддержка оказывается на всех уровнях: от настройки, сопровождения и аудита до внесения самых сложных изменений в код СУБД.

«Разрабатывая прикладное программное обеспечение, которое позволяет решать вполне конкретные задачи наших заказчиков, мы всегда тщательно подходим к выбору тех программных и аппаратных решений, которые неразрывно связаны с его работой. Технологическая коллаборация с СУБД «Ред База Данных» — это не только законченное предложение, которые закрывает сразу несколько задач: по импортозамещению и по транспортной безопасности, но и выстроенная система взаимодействия команд наших компаний, благодаря которой, мы можем предоставлять техническую поддержку в формате единого окна и оперативно внедрять новые совместные доработки», — сказала Мария Счастливая, генеральный директор «Анлим-Софт».

«Мы готовы предложить российским аэропортам надежные решения для обеспечения безопасности сотрудников и пассажиров. Совместимость СУБД «Ред База Данных» с системой «АРГОС» — это хорошая новость для любой организации, переходящей на импортонезависимые разработки и стремящейся применять ИТ-решения для усиления мер безопасности, снижения рисков и влияния человеческого фактора», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».